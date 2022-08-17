Duru'nun akıntıya kapıldığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi yönlendirildi.

Kaynak: AA

Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu - Son Dakika

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