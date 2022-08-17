Adana'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu - Son Dakika
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Adana'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

17.08.2022 15:38
Adana'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Azizli Mahallesi'ndeki kanalda elini yıkamak isteyen Mehmet Fuzuli Duru (15), dengesini kaybederek suya düştü.

Duru'nun akıntıya kapıldığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi yönlendirildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Duru'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Çocuğun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu - Son Dakika
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