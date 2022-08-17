Adana'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Azizli Mahallesi'ndeki kanalda elini yıkamak isteyen Mehmet Fuzuli Duru (15), dengesini kaybederek suya düştü.
Duru'nun akıntıya kapıldığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timi yönlendirildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan Duru'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Çocuğun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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