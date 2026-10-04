Osmaniye deprem mi oldu, 4 Ekim Pazar Osmaniye’de deprem mi oldu?

Osmaniye'de deprem olup olmadığı, 4 Ekim Pazar günü en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Sosyal medyada ve arama motorlarında "Osmaniye deprem", " Osmaniye'de az önce deprem mi oldu?" ve "Afad son depremler" aramaları hızla artarken, bölge halkı resmi kurumlardan gelecek açıklamalara odaklandı. Peki, 4 Ekim Pazar Osmaniye'de deprem mi oldu, deprem kaç büyüklüğündeydi ve çevre illerde hissedildi mi? AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler listesi haberimizde...

OSMANİYE'DE DEPREM Mİ OLDU?

4 Ekim 2026 Pazar günü Osmaniye'de 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi olan deprem, saat 14.43'te kaydedildi. Sarsıntının yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluştuğu bildirildi.

ADANA'DA 17 DAKİKA ARAYLA İKİ DEPREM

Osmaniye'deki depremden kısa süre önce komşu il Adana'da da peş peşe iki sarsıntı yaşandı. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedilirken, 17 dakika sonra, saat 14.36'da aynı ilçede 4,9 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Bu sarsıntıların ardından yalnızca 7 dakika sonra Osmaniye'de 5,2 büyüklüğündeki deprem yaşandı.

DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Osmaniye merkezli deprem, başta Adana olmak üzere bölgedeki çevre illerde de hissedildi. Kısa süre içinde art arda gelen sarsıntılar, bölge halkı arasında paniğe yol açtı. Depremi hisseden vatandaşlar, bir süre bina dışında bekledi.

BAKAN ÇİFTÇİ: SAHA TARAMALARI BAŞLADI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, depremlerin ardından yaptığı açıklamada Adana ve Osmaniye'de yaşanan sarsıntıların saat ve büyüklük bilgilerini paylaştı. Bakan Çiftçi, AFAD ve ilgili kurumlara bağlı tüm ekiplerin vakit kaybetmeden saha taramalarına başladığını belirterek, şu an için herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını ve çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Çiftçi, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

BAKAN KURUM: TÜM İHBARLAR DEĞERLENDİRİLİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Adana ve Osmaniye'deki depremlerin ardından gelişmeleri yakından izlediklerini açıkladı. Bakan Kurum, şu ana kadar olumsuz bir bildirim almadıklarını ancak gelen tüm ihbarları titizlikle değerlendirdiklerini vurgulayarak bölgedeki vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

AFAD EKİPLERİ BÖLGEDE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Depremlerin ardından AFAD ve ilgili kurumların ekipleri, Adana ve Osmaniye'de olası hasarları tespit etmek amacıyla saha çalışmalarına devam ediyor. Yetkililer, vatandaşların yalnızca resmi kurumların açıklamalarını dikkate almasını ve doğrulanmamış bilgilere itibar etmemesini öneriyor.