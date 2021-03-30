Adana Valiliği saldırısına ilişkin davanın firari sanığı tutuklandı - Son Dakika

Adana Valiliği saldırısına ilişkin davanın firari sanığı tutuklandı

30.03.2021 13:45
Adana Valiliği saldırısına ilişkin davanın firari sanığı tutuklandı, System.String[]

Adana'da, 24 Kasım 2016'da valilik otoparkına park edilen bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmesi, 33 kişinin yaralanmasıyla ilgili davada hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan Hüseyin Ortaç tutuklandı.

Adana'da, 24 Kasım 2016'da valilik otoparkına park edilen bombalı aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmesi, 33 kişinin yaralanmasıyla ilgili davada hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kararı bulunan Hüseyin Ortaç tutuklandı.

Jandarma ekiplerince ikametinde yakalanan firari sanık Ortaç, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, Mardin Ömerli Asliye Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Mahkeme başkanı, sanığa Adana Valiliğine 2016'da yapılan saldırıyla ilgili 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 ayrı suçtan 992 yıl hapis cezasına çarptırılan Mehmet Emin Vural'ın yargılama aşamasındaki, "Saldırı öncesi Mardin'de Hüseyin Ortaç'ın evine gittim." şeklinde ifadesiyle ilgili savunmasını sordu.

Sanık Hüseyin Ortaç, Adana Valiliğine yönelik saldırıyla bir ilgisinin olmadığını ve PKK'lı teröristlerle irtibatının bulunmadığını ileri sürdü.

Örgüt mensuplarını evinde barındırmadığını iddia eden Ortaç, "Benim evimde Adana Valilik patlamasına ilişkin örgütsel bir görüşme gerçekleşmemiştir. Mehmet Emin Vural'ın hakkımdaki ifadesini kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, tanık beyanları, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kaçma şüphesi ve bu aşamada adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı hususlarını dikkate alarak Hüseyin Ortaç'ın tutuklanmasına karar verip duruşmayı erteledi.

Dava süreci

Patlamayla ilgili Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen 28 sanıklı davada, firari Hüseyin Ortaç ve Mehmet Sıddık Yılmaz'ın dosyaları ayrılmıştı.

Terör örgütü PKK'nın sözde "Akdeniz metropol sorumlusu" olduğu iddia edilen "Halo Dayı" kod adlı tutuklu sanık Eyüp Çelik ile sanıklar Mehmet Emin Vural ve İhsan Taşdelen, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten adam öldürme", "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "patlayıcı madde kullanarak mala zarar verme" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 4 ayrı suçtan 992'şer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanıklar Hasan Vural, İbrahim Ortaç, Selahattin Ortaç, Zahir Yeşilgöz, Medya Ortaç, Mehmet Çelik, Vedat Bağış, Mulkiye Tekin, Bedriye Tan, Murat Tan, Sultan Tan, Gurbet Vural, Adnan Çoban, Dindar Kaplan, Nuri Bağış, Zeynep Turan, Hasan Bağış ve Veysi Tan ise 5 yıl ile 28 yıl 10 ay arasında değişen hapis cezalarına mahkum edilmişti.

M.K, A.S, G.E. ve E.E'nin delil yetersizliğinden beraatine, sanık Çiçek Karabulut'un ise ölümü nedeniyle davasının düşürülmesine karar verilmişti.

Öğretmenler Günü, Mahkeme, Terör, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana Valiliği saldırısına ilişkin davanın firari sanığı tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz Son dakika! Merkez Bankası Başkanı'ndan faiz açıklaması: Enflasyonun üzerinde tutmaya devam edeceğiz Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti Bir ülke ölen liderine sevgisini sunmak için stadyuma koştu! Yaşanan izdihamda 45 kişi hayatını kaybetti Kılıçdaroğlu'ndan emeklileri mest edecek çıkış: İkramiyeleri 1500 lira yapın Kılıçdaroğlu'ndan emeklileri mest edecek çıkış: İkramiyeleri 1500 lira yapın Bakırköy Adalet Sarayı'nda intihar! 7. kattan atlayan adam hayatını kaybetti Bakırköy Adalet Sarayı'nda intihar! 7. kattan atlayan adam hayatını kaybetti Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada Bu kadarına da pes! 5 yıldızlı tatil köyündeki etkinliğe 1900 kişi katıldı, ne maske var ne de mesafe Bu kadarına da pes! 5 yıldızlı tatil köyündeki etkinliğe 1900 kişi katıldı, ne maske var ne de mesafe Mide bulandıran görüntü! Çıplak ayakla girdiği turşu tankında böyle dans etti Mide bulandıran görüntü! Çıplak ayakla girdiği turşu tankında böyle dans etti
Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı         
14:58
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Valbuena'ya kaset şantajı yapan Real Madrid'in yıldızı Benzema mahkemeye çıkıyor! Benzema hapse girebilir Valbuena'ya kaset şantajı yapan Real Madrid'in yıldızı Benzema mahkemeye çıkıyor! Benzema hapse girebilir         
14:38
Korona vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi Korona vücutta kalıcı hasar bırakıyor mu? Prof. Dr. Murat Aksoy yanıt verdi         
14:05
Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber         
13:45
İlk ifadesinde İlk ifadesinde "Pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu, videonun tamamı izletilince kokain içtiğini hatırladı         
13:31
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu yaşamını yitirdi Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Kaya Akarsu yaşamını yitirdi         
13:15
Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü         
12:40
İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il İşte hem cumartesi hem de pazar günü kısıtlamaya dahil olacak 58 il         
12:26
Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duman, Zeynep Ergül'e benzerliğiyle gündem oldu Eltisiyle aynı adama kaçan Hamide Duman, Zeynep Ergül'e benzerliğiyle gündem oldu         
12:15
Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi         
12:15
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Tarihi Uzunköprü'nün kaybolan ayakları gün yüzüne çıkarılacak Tarihi Uzunköprü'nün kaybolan ayakları gün yüzüne çıkarılacak         
11:11
84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor 84 yıllık Volkswagen 'Voltswagen' oluyor         
10:57
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 15:21:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adana Valiliği saldırısına ilişkin davanın firari sanığı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei