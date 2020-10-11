Adanaspor, milli maç arasını kamp havasında geçiriyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Yunus Murat Ceylan, milli maçlar nedeniyle verilen aranın kendilerini geliştirmek için iyi bir fırsat olduğunu söyledi.

İlk 4 maçında 1 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 6 puan toplayan turuncu-beyazlıların, savunmada başarılı olmalarına karşın gol yollarında yaşadığı sıkıntı dikkati çekiyor. Ligde henüz gol yemeyen tek takım olan Akdeniz ekibi, buna karşın tek golünü de ligin ilk haftasında İstanbulspor ağlarına gönderdi.

Adanaspor Teknik Direktör Yunus Murat Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampa geç katılan oyuncuları bulunduğunu ve milli maç arasının bu yüzden kendilerine iyi geldiğini aktardı.

"Fiziksel ve mental olarak hazır olmayan oyuncularımız var." ifadesini kullanan Ceylan, "Tam hazır olduklarında takıma çok daha fazla katkı sağlayacaklarını düşünüyorum. Milli maç arası bizim için çok iyi oldu. Mini bir kamp gibi iyi çalışıyoruz. Fiziksel olarak daha iyi hale geleceğiz. Forvet bölgemizde meziyetli, bireysel yeteneği yüksek oyuncularımız var. Biraz onu sahaya yansıtmakta sıkıntı yaşıyoruz. Fiziksel ve mental olarak hazır olduklarında daha üretken, skorer bir takım olacağız." diye konuştu.

"Yorucu bir 3 maçlık seriye gireceğiz"

Genç ve meziyetli oyuncuları kadrolarına kattıklarını vurgulayan Ceylan, yeni futbolcuların adaptasyonunu sağlayıp, onlardan faydalanmak istediklerini aktardı.

Ceylan, Galatasaray'dan kiralanan Atalay Babacan ile Kamerunlu forvet Franck Eric Embe Hessemb'in genç ve yetenekli oyuncular olduklarına dikkati çekerek, "Yeni transferlerin takıma katılması ve ön tarafta çok faydalanamadığımız oyuncularımızın form tutmasıyla, daha üretken bir takım olacağız." şeklinde konuştu.

Milli maç arasından sonra bir haftada 3 maç oynayacaklarını anımsatan Ceylan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yorucu bir 3 maçlık seriye gireceğiz. Öncelikle bu seriye galibiyetle başlamak istiyoruz. Genç bir takımız ve kazandıkça oyuncularımızın performansı, öz güveni çok artacaktır. O galibiyeti elde edecek performansı da sergiliyorlar. Sadece yakalanan fırsatları değerlendirmek gerekiyor. Altınordu maçında bu şanssızlığımızı kıracağımızı düşünüyorum. 3 maçlık periyodu iyi bir puanla geçersek, ondan sonraki karşılaşmalara daha güvenle bakacağız."