Adapazarı'nda inşaat alanında erkek cesedi bulundu

31.12.2025 10:19
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşaat sahasında bulunan erkek cesedinin kimliği Cüneyt Ekmekçi olarak belirlendi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Papuççular Mahallesi Ay Sokak'ta inşası devam eden binanın arka tarafında vatandaşlar, yerde hareketsiz halde yatan bir şahsı fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İnşaat sahasında erkek cesedi bulundu

OLAYA İLİŞKİN İNCELEME SÜRÜYOR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Yapılan inceleme sonrasında hayatını kaybeden kişinin Cüneyt Ekmekçi olduğu belirlendi. Şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna sevk edildi. Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA

