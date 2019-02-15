Son Dakika Haberleri: Add Genel Başkanı Batum'dan Kırşehir'e Ziyaret

Add Genel Başkanı Batum'dan Kırşehir'e Ziyaret

9 dakika önce

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Süheyl Batum, CHP Kırşehir Seçim Bürosunu ziyaret etti.

Add Genel Başkanı Batum'dan Kırşehir'e Ziyaret, System.String[]
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Süheyl Batum, CHP Kırşehir Seçim Bürosunu ziyaret etti.

Kentte ADD Kırşehir üyeleriyle bir dizi ziyaret gerçekleştiren Batum, CHP Kırşehir Seçim Bürosunda Belediye Başkan Adayı Selahattin Ekicioğlu'na başarılar diledi.

Batum, burada partililere yaptığı konuşmada, ADD üyelerinin her zaman kendilerine destek vereceğini belirtti.

Hep beraber, Kırşehir'de başarılı olacaklarını anlatan Batum, "Kırşehir'de Belediye Başkan adayımız Selahattin Ekicioğlu'na başarılar diliyorum. CHP il ve ilçe başkanlarımızı, yönetim kurulu üyelerine yeni görevleri nedeniyle tebrik ediyorum. Kırşehir'den önemli başarılar alacağınıza eminim."

Ziyarete, ADD Kırşehir Şube Başkanı Birol Yurdugül, CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, CHP Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Doğan Yıldızhan da eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:21 Kaynak: AA

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