ADDİS ABABA - Etiyopya'da binlerce kişinin katılımıyla iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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ADDİS ABABA - Etiyopya'da binlerce kişinin katılımıyla iftar programı düzenlendi

29.04.2022 21:44

Türk ve Filistin bayrakları taşıyanlardan detaylar İftar programına katılanlardan detaylar İftar sofralarının kurulması Oruçların açılması Türk bayrağıyla fotoğraf çekinilmesi İftar sonrası akşam namazı kılınması ADDİS ABABA - Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da binlerce Müslümanın...

Türk ve Filistin bayrakları taşıyanlardan detaylar

İftar programına katılanlardan detaylar

İftar sofralarının kurulması

Oruçların açılması

Türk bayrağıyla fotoğraf çekinilmesi

İftar sonrası akşam namazı kılınması ADDİS ABABA - Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da binlerce Müslümanın katılımıyla iftar programı düzenlendi. Meskel Meydanı'nda düzenlenen iftara Müslüman liderler ve hükümet temsilcilerinin de yer aldığı çok sayıda kişi katıldı. Bazı katılımcılar Türk bayrağıyla fotoğraf çekindi.

ADDİS ABABA - Etiyopya'da binlerce kişinin katılımıyla iftar programı düzenlendi
ADDİS ABABA - Etiyopya'da binlerce kişinin katılımıyla iftar programı düzenlendi
ADDİS ABABA - Etiyopya'da binlerce kişinin katılımıyla iftar programı düzenlendi
ADDİS ABABA - Etiyopya'da binlerce kişinin katılımıyla iftar programı düzenlendi

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Addis Ababa, Etiyopya, İftar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ADDİS ABABA - Etiyopya'da binlerce kişinin katılımıyla iftar programı düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ADDİS ABABA - Etiyopya'da binlerce kişinin katılımıyla iftar programı düzenlendi - Son Dakika
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