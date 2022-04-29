ADDİS ABABA - Etiyopya'da binlerce kişinin katılımıyla iftar programı düzenlendi - Son Dakika

Türk ve Filistin bayrakları taşıyanlardan detaylar
İftar programına katılanlardan detaylar
İftar sofralarının kurulması
Oruçların açılması
Türk bayrağıyla fotoğraf çekinilmesi
İftar sonrası akşam namazı kılınması ADDİS ABABA - Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da binlerce Müslümanın katılımıyla iftar programı düzenlendi. Meskel Meydanı'nda düzenlenen iftara Müslüman liderler ve hükümet temsilcilerinin de yer aldığı çok sayıda kişi katıldı. Bazı katılımcılar Türk bayrağıyla fotoğraf çekindi.
Kaynak: AA
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