ADEM kursiyerleri sergi açtı - Son Dakika

Van'ın Çatak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet gösteren aile destek merkezi (ADEM) tarafından sergi açıldı.



Çatak Sanat Merkezinde açılan sergide, yaklaşık 400 kursiyer tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Gerçekleştirilen sergi açılışına katılan Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve protokol üyeleri stantları, yapılan ürünler halkında Çatak ADEM Koordinatörü Şengül Aydın'dan bilgi aldı. Kurs dönemi boyunca kursiyerler tarafından birbirinden güzel eserlerin üretildiğini ve sergilendiğini söyleyen Kaymakam Çeçen, "Çok güzel ürünler yapılmış. Bu güzide eserlerde emeği olan tüm kurs hocalarımıza ve kursiyerlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.



Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ise, ADEM'in de diğer kurumlar gibi çok kıymetli olduğunu belirterek, "Çünkü burada annelerimiz, kızlarımız, kardeşlerimiz eğitilmektedir. ADEM koordinatörümüze, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize emeklerinden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, hepsinin ellerine sağlık" ifadelerini kullandı.



Açılışta konuşma yapan Çatak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Aydın Babur da, "İlçemizde yaşayan kadınların sosyal hayata katılımlarını sağlamak, başarılarını ispatlayabilecekleri meslek edinme ve sanat öğrenmeyle beraber en önemlisi aile bütçelerine katkıda bulunmaları amacıyla kurulan bu merkez, kısa sürede kendini geliştirmiştir. 3 kurs 40 öğrenci ile başlayan ADEM, 11 kurs 420 kursiyer sayısına ulaşmıştır.



İlçemize geldiği günden bugüne bize desteklerini esirgemeyen başta Kaymakamımız Ekrem Çeçen, Çatak Belediye Başkanımız Abdurrahman Şeylan, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürümüze, İlçe Müftülüğüne ve adını sayamadığım birçok kuruluşa teşekkürü borç bilirim. Hepiniz sergimize hoş geldiniz" diye konuştu.



Açılışa Kaymakam Ekrem Çeçen, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, savcı ve hakimler, kurum amirleri, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu, öğretmenler, idareciler, kursiyerler katıldı.



Kursiyerler tarafından yapılan ikramların ardından program sona erdi. - VAN