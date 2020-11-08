Adıyaman 1700 yıl önce de bağcılıkta meşhurmuş - Son Dakika

Adıyaman 1700 yıl önce de bağcılıkta meşhurmuş

08.11.2020 11:11

Tescilli Besni üzümü, Peygamber üzümü gibi çeşitli türleriyle Türkiye'nin üzüm şehirlerinden olan Adıyaman'ın 1700 yıl önce de üzüm üretimi, Perre Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarıldı.

Tescilli Besni üzümü, Peygamber üzümü gibi çeşitli türleriyle Türkiye'nin üzüm şehirlerinden olan Adıyaman'ın 1700 yıl önce de üzüm üretimi, Perre Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarıldı.

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden Perre Antik Kenti'nde 2009'da ara verilen kazı çalışmalarının yeniden başlamasıyla önemli bulgulara rastlandı.

Çalışmalarda, burada yaşayan insanların 1700 yıl önce de bağcılık ile geçimlerini sağladıkları tespit edildi.

Adıyaman Müze Müdürlüğünün öncülüğünde gerçekleştirilen ve Adıyaman Üniversitesinden Dr. Öğretim Üyesi Kahraman Yağız'ın bilimsel danışmanlığında Örenli Mahallesi'nde bulunan Perre Antik Kenti'nde 15 kişilik ekiple başlanan 3 ayrı kazı çalışmalarında 130 metre uzunluğunda merdiven ortaya çıkarılırken, mezarlıkların bulunduğu alanda da üzüm presleme olarak kullanılan endüstriyel üretim alanı ortaya çıkarıldı.

Kahraman Yağız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Perre Antik Kenti'nde 11 yıl sonra kazıların yeniden başladığını belirtti.

Antik kentin, her ne kadar mezarlık alanı olsa da antik dönemde burada hem taş ocağı, hem endüstriyel üretim alanı hem baskı kollu ağırlıklı taş presler ve bölgeye özgü işliklerin bulunduğu bir alan olduğunu anlatan Yağız, şöyle konuştu:

"İşlik alanların kendine özgü özellikleri var. Kazılarda Adıyaman'ın tarihi ve Perre Antik Kenti'nin ekonomik durumu ile ilgili önemli veriler ele geçti. Burada yaklaşık 1700 yıl öncesinden itibaren Perre Kenti ve çevresindeki kırsal kentlerde bağcılığın önemli bir geçim kaynağı olduğunu bize gösteriyor. Milattan Sonra 4-7'inci yüzyıllar arasında burada endüstriyel bir üretim alanı olduğunu, bağcılığın da önemli bir gelir kaynağı olduğunu görmüş olduk. Kentte bağcılık şu anda da devam ediyor. 1950'li yıllara kadar ana geçim kaynağı bağcılıkmış ve sonrasında bağlardaki hastalık sonucu bağların bir kısmının söküldüğünü öğrendik. Günümüzde de çok iyi bir şekilde korunmuştur."

Yağız, kazılarda gün ışığına çıkarılan buluntularla bölge halkının Suriye'nin kuzeyi, Batı Anadolu ile İzmir'in Foça ilçesiyle ticari ilişkilerde bulunduğunu tespit ettiklerini de kaydetti.

Adıyaman 1700 yıl önce de bağcılıkta meşhurmuş
Adıyaman 1700 yıl önce de bağcılıkta meşhurmuş
Adıyaman 1700 yıl önce de bağcılıkta meşhurmuş
Adıyaman 1700 yıl önce de bağcılıkta meşhurmuş

Peygamber, Adıyaman, Türkiye, Besni, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman 1700 yıl önce de bağcılıkta meşhurmuş - Son Dakika


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