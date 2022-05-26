Adıyaman'da 175. Tapu ve Kadastro Haftası kutlandı

Adıyaman'da 175. Tapu ve Kadastro Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Hafta kapsamında İl Müdürlük binasında düzenlenen etkinlikte, 1993 yılında Diyarbakır'ın eğil ilçesinde Tapu Sicil Müdürü olarak görev yaparken terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edilen Aziz Durmaz'ın eşi ve oğluna Vali Mahmut Çuhadar tarafından, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün arşivinde bulunan şehidin fotoğrafı ile diploması hediye edildi.

Etkinlikte konuşan Vali Çuhadar, tapu müdürü ve çalışanlarını tebrik etti.

Yaşam haklarından sonra mülkiyet hakkının geldiğini ifade eden Vali Çuhadar, "Tapu kadastro müdürü ve çalışanlarının bu gününü tebrik ediyorum. Bu anlamlı günde güzel bir hizmete daha vesile olduk. 1993 yılında Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde tapu müdürüyken şehit edilen Aziz Durmaz'ın kıymetli eşi ve evladına onun anısına değerli değerli hediyeler sunduk şehitlerimize Allah'tan rahmet ailesine sabırlar diliyorum." diye konuştu.

İl Tapu Müdürü Esat Denli de Adıyaman Tapu Müdürlüğü'nün 1954 yılında hizmete başladığını, 141 mahalle ve köye hizmet verdiğini söyledi.

2021 yıl sonu itibari ile toplam 40 bin 55 tapu işlemi yapıldığı belirten Denli, "175 yıldır güvenin adresi olarak geleceğe emin adımlarla ilerleyerek kuruluşumuzun 175. Yılının Müdürlüğümüze katkılarını hiçbir zaman esirgemeyen dayın valime, tüm çalışanlarımıza ve halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 1993 yılında Eğil Tapu Müdürü iken terör örgütü tarafından görevi başında şehit edilen Aziz Durmaz'ı rahmet ile anıyoruz." şeklinde konuştu.

Şehit Aziz Durmaz'ın oğlu Gökhan Durmaz ise kendilerini böyle bir günde hatırladıkları için teşekkür ederek, çalışanların haftasını kutladı.

Etkinlik sonrası pasta kesimi gerçekleşerek vatandaşlara ikramda bulunuldu.