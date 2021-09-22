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Adıyaman'da AK Partili heyeti basınla bir araya geldi - Son Dakika

Adıyaman'da AK Partili heyeti basınla bir araya geldi

22.09.2021 15:05
Adıyaman'da AK Partili heyeti basınla bir araya geldi, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki AK Parti heyeti basın mensuplarıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberindeki AK Parti heyeti basın mensuplarıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi.

Adıyaman Belediyesi Sosyal Tesislerde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, Kadın Kolları Başkanı Saliha Diler, Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe, belediye birim müdürleri ve basın mensupları katıldı. Gazetecilerin oldukça kutsal bir görev yürüttüklerini dile getiren heyet, Adıyaman'ın sorun ve sıkıntılarını masaya yatırarak yaptıkları hizmetlerden de bahsetti. Programda konuşan AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, "Adıyaman hepimizin ortak paydası, hepimiz bulunduğumuz yerde ve görev kapsamında mümkün olduğu kadar hepimiz bu ile hizmet etmeye çalışıyoruz. Merkez ilçemizde 33 mahalle 135 köy var. Parti çalışmalarımızı, politikalarımızı genel merkezimizin vatandaşlarımıza ulaştırmamızı istediği duyurularımızı her tarafa ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. Bu pandemiden dolayı yüz yüze gelme durumlarımız kısıtlanınca üye çalışmalarımızı güncelleyip çalışmalarımıza devam ediyoruz" şeklinde konuşarak yaptıkları faaliyetlerden bahsetti.

Daha sonra konuşan AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe ise, "Ak gençlik olarak sürekli sahalardayız. Pandemi kurallarının el verdiği sürece alanları hiçbir zaman boş bırakmadık bundan sonra da boş bırakmayacağız. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla beraber üniversitede de aktif bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Üniversite içerisinde bir grubumuz var ve sadece Adıyaman'da değil bütün Türkiye'de aktif şekilde çalışıyoruz. Üniversitelerin açılmasıyla bir üye hedefimiz vardı ve genel merkezimiz 500 üye demişti ama bizler 6 günde 750 üyeye ulaştık. Bizler aktif bir şekilde devam ediyoruz. Bu programı düzenleyen başta Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra konuşan AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner ise konuşmasında, "Ben genel siyasetle ilgili bir takım konulardan bahsetmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın yeniden aday olamayacağını varsayan ve sürekli yalanlarla beslenen bir siyaset anlayışı ne yazık ki demokratik siyaseti de zehirliyor. İşte 134 milyar nerede diye soruyorsunuz, belgeleriniz var mı yok, peki böyle bir iddiayı ortaya atıyorsunuz, delilsiz ispatsız, söylüyorsunuz ve sonra herkes 134 milyar nerede diyor. Merkez bankası açıklama yapıyor, cumhurbaşkanımız açıklama yapıyor ama Kılıçdaroğlu ne hikmetse bir türlü ikna olmuyor. Bizler kendisine soruyoruz ikna olmamakta haklı olmaya bilirsiniz ama zaten sizleri ikna etmek gibi bir mecburiyetimizde yok. Madem bu iddianın sahibi sizsiniz o zaman delilini ispatını koyun. Hatırlayın 15 Temmuz'dan hemen sonrada işte şu kadar sayıda AK Parti milletvekillerinin FETÖ'cü olduğunu söylemişti. Bende o dönem meclisteydim ve Kemal beye ısrarla sordum elinizde bir delil yada liste varsa açıklamıyorsanız siz suçu, suçluyu aklıyorsunuz demektir. Siz açıklayın bizlerde gereğini yapalım dedik. FETÖ'nün kökünü kazdığımız dönemlerde birden bire Kemal bey, FETÖ sever oldu. Pensilvanya'nın siyasi ayağı gibi konuşmaya başladı. Biz sorduk kendisine Kemal bey, FETÖ'nün siyasi ayağı vardır da PKK'nın siyasi ayağı yokmudur diye. Peki sizce PKK'nın siyasi ayağı kim. FETÖ, terör örgütüdür de PKK kanarya severler derneği mi? PKK'nın siyasi ayağı sizleri rahatsız etmiyor mu bir cevap verin dedik. Ben Kürt bir vatandaş olarak soruyorum, PKK'nın siyasi ayağı kimdir. PKK'nın siyasi ayağı yok diyorsanız buda bir cevaptır ama varda diyorsanız yokta diyorsanız söyleyin en azından cevap verin" cümlelerini kullandı.

Yaptıkları hizmetlerden bahseden AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise konuşmasında, "Adıyaman'da üye sayımız 75 bini geçti. Bu rakam bizim için oldukça güzel ve büyük bir rakam. Hedef koymuşuz inşallah bunu 100 bin üyeye çıkaracağız. Belediye bölgelerinde nasıl hizmetler varsa aynı hizmetler köylerimizde de var. Meclis üyelerimiz ve belediye başkanlarımız ile bizler her zaman halkın içerisindeyiz. Bizler kendimize bir hedef belirledik ve dedik ki girmediğimiz tek bir ev bırakmayacağız. Şuan köylerden başladık ve köylerimizin yüzde 70'ni tamamladık. Yani bizler durmuyoruz bu memleket için, halkımız için gece gündüz demeden bütün teşkilatımız ile alanlardayız" ifadelerini kullandı.

Adıyaman'a ve Adıyamanlılara ne kadar hizmet etsek azdır diyen AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ise konuşmasında, "Bu tür görüşmelerimizi ve bir araya gelmelerimizi daha sıklıkla yapalım. Çünkü siyasetinde siyasetçinin de gıdası insandır. İnsanlarımızın talepleri ve ihtiyaçları bizler için son derece önemlidir. Normalleşme süreciyle birlikte çok şükür yaklaşık 4 aydır teşkilatımızın yapmış olduğu programlar dahilinde çok şükür her zaman sahadayız. Teşkilat olarak her tarafa ulaşmaya, her programa katılmaya çalışıyoruz. Son 4 ayda Adıyaman'ımızı neredeyse yüzde 70 oranında taramış olduk. Bütün hedefimiz bu yıl içerisinde bütün sahayı taramak. Çünkü asıl olan saha siyasetidir. Asıl olan vatandaşın arasında milletle beraber yol yürümektir" sözlerini kullanarak yapmış oldukları çalışmalardan bahsetti.

Bu tür programlara önem verdiklerini dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, " Uzun zamandır özellikle bu pandemiden dolayı bir araya gelemedik. Bu pandemi döneminde siz basın mensuplarının çok ciddi sıkıntıları oldu. Gerek ekonomi, gerekse de sosyal ve kültürel anlamda sorunlar yaşadınız. ve bizlerde bu sorunları masaya yatırmak Adıyaman'da yapmış olduğumuz hizmetler ile çalışmaları konuşmak için buradayız" diye konuşarak belediye olarak yaptıkları faaliyetlerden bahsetti. - ADIYAMAN

Adıyaman'da AK Partili heyeti basınla bir araya geldi
Adıyaman'da AK Partili heyeti basınla bir araya geldi

Süleyman Kılınç, Milletvekili, AK Parti, Adıyaman, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Adıyaman'da AK Partili heyeti basınla bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da AK Partili heyeti basınla bir araya geldi - Son Dakika
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