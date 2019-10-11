Adıyaman'da asayiş

Üzerinde ruhsatsız tabanca ile 8 mermi yakalanan şüpheli emniyete götürüldü.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Bahçecik Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği İ.E'ye üst araması yaptı.

Adıyaman 'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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