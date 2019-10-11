Adıyaman'da asayiş
45 dakika önce
Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:36 Kaynak: AA
Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Bahçecik Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği İ.E'ye üst araması yaptı.
Üzerinde ruhsatsız tabanca ile 8 mermi yakalanan şüpheli emniyete götürüldü.
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