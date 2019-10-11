Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da asayiş
Son Dakika Güncel Adıyaman'da asayiş

Adıyaman'da asayiş

45 dakika önce

Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adıyaman'da asayiş, System.String[]

Adıyaman'da ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Bahçecik Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği İ.E'ye üst araması yaptı.


Üzerinde ruhsatsız tabanca ile 8 mermi yakalanan şüpheli emniyete götürüldü.

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 05:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Kongresi, Trump veto etse bile Türkiye'ye yaptırım gelebilir mi?
Kamışlı'da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda 1 asker şehit Son dakika: Teröristlerden Nusaybin'e havanlı saldırı: Çok sayıda kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 18:22:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da asayiş
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]