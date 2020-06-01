Adıyaman'da binalar ve sokaklar karantina altına alındı - Son Dakika

Adıyaman'da binalar ve sokaklar karantina altına alındı

Filyasyon ekipleri vakaların görüldüğü bina, cadde ve sokaklarda çalışma yaptı

ADIYAMAN - Adıyaman kent merkezinde artan korona virüs (Covid-19) vaka sayısından dolayı bazı sokaklar ve binalar karantina altına alındı.

Adıyaman kent merkezinde Ramazan Bayramı'nın ardından korona virüs vaka sayısında artış yaşandı. 29 Mayıs ve 31 Mayıs tarihli İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla Bahçelievler, İmamağa, Sıratut, Malazgirt ve Alitaşı Mahallelerinde pozitif vaka görülen adreslerdeki ikametler karantinaya alındı.

Bu ikametlerin yanı sıra Bahçelievler Mahallesi 962. ve 958. sokaklarda 14 gün süre ile karantina tedbirlerinin uygulamasına karar verildi.

Vakaların artış gösterdiği mahallelerde filyasyon ekipleri çalışma yaptı. Özellikle yabancı uyruklu vatandaşların temaslı olduğu kişiler tespit edildi. Polis ekipleri mahalle sakinleri evlerinde kalmaları konusunda sürekli uyardı. Korona testi pozitif çıkan vakalar ise ambulanslar tarafından alınarak hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman Sağlık Müdürü Erdoğan Öz ve yetkililerde karantina uygulanan sokakta ekiplerin çalışmalarına katıldı.

Sağlık Müdürü Erdoğan Öz yaptığı açıklamada, "Filyasyon ekibimizle birlikte karantinaya aldığımız yerlerde denetimde bulunduk. Emniyetimizle birlikte evleri dolaşıyoruz. Karantinaya insanların riayet edip etmediğine bakıyoruz. Ayrıca yeni alacağımız karantina kararlarını değerlendiriyoruz. Burada evler haricinde genişçe bir alanın karantinaya alınıp alınmamasıyla ilgili ilgili kurum ve kuruluşlarla karar veriyoruz. Vatandaşlara maskesiz dışarı çıkmamaları ve sosyal mesafeye riayet etmelerini çağrısını yinelemek istiyorum" dedi.

Korona virüs testi pozitif çıkan vatandaşlarda özellikle yabancı uyruklu kişilerin olduğu gözlemlenirken, son bir haftada il merkezinde 50'nin üzerinde pozitif vakanın olduğu öğrenildi.