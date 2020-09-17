Adıyaman'da elektrik akımına kapılan işçi öldü - Son Dakika

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, elektrik şirketi çalışanı Bahattin Yılmaz (35), Yarpuzlu köyünde arızayı gidermek için çıktığı yüksek gerilim hattında akıma kapıldı.
Ağır yaralanan Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yılmaz'ın ölüm haberini alan yakınları hastane önünde fenalaştı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:27 - Kaynak: AA
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