Adıyaman'da hastane otoparkındaki 2 ambulans yandı - Son Dakika
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Adıyaman'da hastane otoparkındaki 2 ambulans yandı

07.08.2022 13:50
Adıyaman'da hastane otoparkındaki 2 ambulans yandı

ADIYAMAN'da, hastane otoparkında atıl durumdaki 2 ambulans yandı.

ADIYAMAN'da, hastane otoparkında atıl durumdaki 2 ambulans yandı.

Yangın, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'ne meydana bulunan Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi otoparkında meydana geldi. İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait atıl durumda olan 2 ambulans bilinmeyen nedenden dolayı alev aldı. Ambulansların alev aldığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri, 1 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


- Adıyaman
YORUMLAR
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Tarihi Tuz Hanında harfane geceleri başladı Tarihi Tuz Hanında harfane geceleri başladı Yaşı küçük çocuklar iki ambulansı yaktı Yaşı küçük çocuklar iki ambulansı yaktı
Kaynak: DHA

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da hastane otoparkındaki 2 ambulans yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da hastane otoparkındaki 2 ambulans yandı - Son Dakika
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