Adıyaman'da hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

28.05.2022 15:09
Adıyaman'da hırsızlık zanlısı tutuklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Hürriyet ve Turgut Özal mahallelerindeki iki evden cep telefonu ve para çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri C.Y'yi (37) düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adıyaman'da hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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