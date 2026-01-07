Adıyaman'da İş Makinesi Devrildi - Son Dakika
Adıyaman'da İş Makinesi Devrildi

07.01.2026 09:57
Yol yapımında devrilen iş makinesi operatörü hafif yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, yol yapım sırası esnasında kontrolden çıkan iş makinesi devrildi. Kazada iş makinesi operatörü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesi yakınlarında yol yapımı esnasında bir iş makinesi kontrolden çıkarak devrildi. Ters dönen iş makinesinin içerisindeki operatör kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralanan operatör, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Adıyaman

Adıyaman'da İş Makinesi Devrildi
