Adıyaman\'da İş Makinesi Devrildi

Adıyaman'da, yol yapım sırası esnasında kontrolden çıkan iş makinesi devrildi. Kazada iş makinesi operatörü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Kömür Beldesi yakınlarında yol yapımı esnasında bir iş makinesi kontrolden çıkarak devrildi. Ters dönen iş makinesinin içerisindeki operatör kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralanan operatör, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN