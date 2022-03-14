Adıyaman'da kar nedeniyle 93 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Adıyaman'da kar nedeniyle 93 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

14.03.2022 09:41
Adıyaman'da kar nedeniyle 93 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Adıyaman'da kar nedeniyle 93 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Adıyaman'da kar nedeniyle 93 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kentte geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışmalar sürüyor.

Kar nedeniyle Adıyaman merkezde 32, Çelikhan'da 17, Sincik'te 13, Gerger'de 11, Besni'de 8, Gölbaşı, Kahta ve Tut ilçelerinde de dörder yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, il genelinde çok sayıda araçla köy ve mezra yollarını açma çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

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Adıyaman, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da kar nedeniyle 93 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adıyaman'da kar nedeniyle 93 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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