Adıyaman'da Karbonmonoksit Zehirlenmesi
48 dakika önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 3 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.
Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve 3 çocuğu hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Balkar
beldesi Asfalt Mahallesinde oturan Demir ailesinden haber alamayan yakınları eve gittiklerinde İbrahim (3), Yiğit Vakkas (7), İffet Melek (15) ve anneleri Gülsüm Demir'i (37) yerde hareketsiz yatarken buldu.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 4 kişiden İbrahim Demir
, Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:24 Kaynak: AA
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