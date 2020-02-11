Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü - Son Dakika

Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü

6 saat önce

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve kızları yaşamını yitirdi.

Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü, System.String[]

Adıyaman'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne, baba ve kızları yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Bozhöyük köyünde yaşayan Abdulhamit Karataş (60), eşi Zeliha Karataş (60) ile kızları Zeynep Doğan (27), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Sabah saatlerinde Karataş çiftinin evden dışarıya çıkmaması üzerine şüphelenen komşuları, girdikleri evde Karataş ailesini baygın halde buldu.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 kişi, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Bu arada Karataş'ın yakınları hastane morgu önünde sinir krizi geçirdi.

Zeynep Doğan, Adıyaman, Karataş, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da korkunç cinayet! Talihsiz gencin son sözleri "Anne ben ölüyorum" oldu
Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu Kontağı kapatıp Kuran-ı Kerim'i enkazdan çıkaran kepçe operatörü taktir topladı Türkiye'de 4. yüz nakillisi Turan Çolak, karıştığı kavga sebebiyle cezaevine gönderildi

Son Dakika Haberleri
16:14 Şarkıcı Yıldırım Yıldızdoğan'ın klibinde duygulandıran şehit Aybüke öğretmen detayı
15:59 Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu
13:46 Cem Yılmaz'dan muhabiri şaşırtan cevap

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 17:34:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adıyaman'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]