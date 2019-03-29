Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü 5 Yaralı

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü 5 Yaralı

54 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü 5 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Osman Polat idaresindeki 02 FE 280 plakalı otomobil, Kahta- Siverek kara yolunun 10'uncu kilometresinde Ömer Karakaş (58) idaresindeki 55 YL 130 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Leyla Karakaş (70), Kamile Karakaş (43), Tevhide Karakaş (66) ve Sait Karakaş (66) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sait Karakaş kurtarılamadı.

Diğer yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:05 Kaynak: AA

Siverek, Kahta, Adıyaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arazi Tartışması Yüzünden 2 Kişinin Öldüğü Olayla İlgili Kan Donduran İfade: Çocuğu Öldürün, Delil Kalmasın 11 Yaşındaki Zeynep, Başına Tuğlayla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu Eşini Sokak Ortasında Öldüren Kocaya, 'Tahrik' ve 'İyi Hal' İndirimiyle 20 Yıl Hapis Amcasını Çamurla Boğarak Öldürmüştü! Serbest Kalanlar İçin Savcılıktan İtiraz Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 13:59:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Ölü 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]