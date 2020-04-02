Adıyaman'da yollar göle döndü - Son Dakika

Adıyaman'da akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü.

Adıyaman'da öğlenden sonra başlayan yağış şiddetini arttırdı. Akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağmur yarım saat içerisinde kenti göle çevirdi. Metrekareye yaklaşık 60 kilogram düştü. Metrekareye düşen yağış miktarı yüksek olunca sel suyunun getirdiği taş ve toprakla rögarlar tıkandı.

Kentin birçok yerinde göletler oluştu. Yağış nedeniyle birçok yerde ulaşım durdu. Adıyaman Malatya Caddesi ile Sakarya Caddesinin birleştiği noktada göle dönen yoldan taşan sular işyerleri ve eve girdi. Vatandaşlar suyun girmemesi için kendi imkanlarıyla önlemler aldı.

Vatandaşlar göle dönen yola araçların girmemesi için yola çöp konteyneri koyarak araçları yönlendirdi. Diğer taraftan Mehmet Öztürk isimli esnafın tahıl deposunu su bastı. Yaklaşık 25 ton buğday ve arpa selden nasibini aldı. Mehmet Öztürk, ayakkabılarını çıkartarak çorabıyla su içerisinde ilerledi.

(İHA)