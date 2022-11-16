Kuduz vakası nedeniyle iki mahalle karantinaya alındı! Aşılama çalışmaları başladı - Son Dakika
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Kuduz vakası nedeniyle iki mahalle karantinaya alındı! Aşılama çalışmaları başladı

16.11.2022 15:24

Adıyaman'da ölen bir kedide kuduz tespiti üzerine karantina uygulanan mahallelerde aşılama çalışmaları başladı. Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, "Bölgede sadece hayvan karantinası olacak ve aşılama yapacağız. Bu bir insan karantinası değildir" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların hasta diye ihbar ettiği sokak kedisinin kuduz çıkmasının ardından Adıyaman merkeze bağlı Sümerevler ve Bahçecik mahallelerinde 15 kişiden oluşan 3 ayrı ekip, sokak sokak dolaşarak kedi ve köpekleri aşılamaya başladı.

"BÖLGEDE SADECE HAYVAN KARANTİNASI OLACAK"

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, aşılama çalışmalarının başladığını belirterek, "Özellikle saldırgan hayvanların hızlı bir şekilde aşılaması yapılıyor. Bu mahallelerde sokak hayvanlarını Veteriner Müdürlüğümüze bağlı ekipler aşılıyor. Sevindirici olan herhangi bir tırmalama ve ısırma, insana temas olmamasıdır. Bölgede sadece hayvan karantinası olacak ve aşılama yapacağız. Biz zaten aşılamamızı yapıyoruz. O mahalleye çok yoğun bir şekilde girip tüm hayvanları aşılayacağız. Bu bir insan karantinası değildir" dedi.

Kuduz vakası yüzünden alarma geçen Adıyaman'da aşılama çalışmaları başladı

"İL GENELİNDE AŞILAMA ÇALIŞMASI YAPILACAK"

Belediye Veteriner Hekim Yusuf Işık, 15 kişiden oluşan 4 ekiple aşılama yaptıklarını belirterek, "Sümerevler ve Bahçecik mahallelerinde karantina uygulanacak. Bu karantina sokak hayvanları olan kedi ve köpekler için olup, onun haricinde herhangi bir karantina durumu söz konusu değildir. İki veya üç gün içerisinde Sümerevler Mahallesi'nde aşılama çalışmalarımızı bitirmeyi planlıyoruz. Sonrasında Adıyaman genelinde aşılama takvimini oluşturarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kuduz vakası yüzünden alarma geçen Adıyaman'da aşılama çalışmaları başladı
Kuduz vakası yüzünden alarma geçen Adıyaman'da aşılama çalışmaları başladı
Kaynak: İHA
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Süleyman Kılınç, Adıyaman, kedi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kuduz vakası nedeniyle iki mahalle karantinaya alındı! Aşılama çalışmaları başladı - Son Dakika

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