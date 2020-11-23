Adıyaman'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

Adıyaman'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

23.11.2020 18:32
Adıyaman'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı, System.String[]

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, geleceğin teminatı olan çocukları büyük bir fedakarlık ve özveriyle yarınlara hazırlayarak, görevini en iyi şekilde yerine getiren tüm eğitimcilerin gününü kutladı.

Başkan Kılınç mesajında, "Bir toplumun gelişmesi, kalkınması ve refaha erişmesi ancak eğitimle mümkündür. Eğitimin topluma bu kadar iyi nakşedilmesi de ancak idealist ve görevini aşkla yapan öğretmenlerimiz sayesinde olabilir. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı. Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım Öğretmenler Gününü kutladı. Adıyaman'ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım ise 24 Kasım Öğretmenler gününü kutladı. Başkan İskender Yıldırım'ın kutlama mesajında, "Eğitim, bugün sadece kalkınmamızın ve gelişmemizin temel unsuru olmanın dışında, ülkemizin dünya üzerinde ki yerini de tayin eden stratejik bir değerdir. Eğitimin gücünü bilen ve öğretmenlerimize bu alanda büyük sorumluluklar yükleyen, aydınlanmacı eğitim anlayışını benimseten, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında, ülkemizin çağdaş geleceği için çocuklarımızı ve gençlerimizi büyük bir emek ve gayretle yetiştiren öğretmenlerimize, teşekkürlerimi iletiyorum. Pandemi nedeniyle, yaşadığımız olağanüstü şartların bir an önce son bulmasını temenni ediyor, başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum" denildi.

CHP İl Başkanı Binzet ise mesajında, atama bekleyen öğretmenlerin derhal atanması gerektiğini vurgulayarak, "Sözleşmeli ve ücretli öğretmen uygulamasına son verilmeli, tüm öğretmenler kadroya alınmalıdır.

İnsanlığa saygıyı, ülke ve ulusa sevgiyi, toplumla dayanışma ve paylaşma duygusunu öğretmen öğretir. Öğretmenlere sahip çıkılması, öğretmenliğin yeniden saygın ve çekici bir meslek haline getirilmesi için yapısal değişiklikler yapılmalıdır. Eğitimden asla taviz verilemez. Eğitim emekçileri de hak ettiği değeri görmelidir. Bu inançla tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Adıyaman Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik'in mesajında "Milli ve manevi değerlerimizi koruyup yüceltecek nesiller yetiştiren değerli öğretmenlerimizin üstün çaba ve gayretleri ile gelecekten hiçbir kaygımız ve endişemiz yoktur. Yavrularımızın hayata ve geleceğe hazırlanmasında gönüllü görev alan, Anadolu'nun her bir köşesine ilim ışığını saçmak için giden, neslimizin yetişmesinde emeği, alın teri, özverisi bulunan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimizi rahmet ve saygı ile anıyor, emekli ve görevinin başında bulunan değerli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum" ifadelerine yer verildi. - ADIYAMAN

Adıyaman'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Adıyaman'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Adıyaman'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
Adıyaman'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

İskender Yıldırım, Öğretmenler Günü, Süleyman Kılınç, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adıyaman'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika


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