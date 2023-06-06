Adıyaman depreminde kaybolan genç kızın cesedi enkaz altında bulundu - Son Dakika
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Adıyaman depreminde kaybolan genç kızın cesedi enkaz altında bulundu

06.06.2023 19:01

Adıyaman'da 6 Şubat depreminin enkaz kaldırma çalışmaları esnasında bir genç kıza ait ceset bulundu. Yapılan çalışmalar neticesinde cesedin 120 gündür kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Sude Nur Duran'a ait olduğu belirlendi. Genç kızın annesi, babası ve erkek kardeşinin de depremde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Turgut Reis Mahallesi Filistin Caddesi üzerinde enkaz kaldırma çalışması yapan bir kepçe operatörü bir kadın cesediyle karşılaşarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri enkaz yerinde ve cesette incelemelerde bulundu.

Adıyaman'da depremde kaybolan genç kızın cesedi enkaz altında bulundu

KAYIP OLARAK ARANIYORDU

Yapılan incelemelerin ardından kimliği belirsiz cesedin kayıp olarak aranan 20 yaşındaki Sude Nur Duran'a ait olduğu belirlendi. Duran'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı araştırmaların ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Adıyaman'da depremde kaybolan genç kızın cesedi enkaz altında bulundu

AİLESİ DE DEPREMDE HAYATINI KAYBETMİŞ

Duran'ın Yozgat Bozok Üniversitesi 1. sınıf öğrencisi olduğu, tatil amacıyla ailesinin kaldığı Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi Filistin Caddesi üzerindeki evlerine gelerek, burada depreme yakalandığı öğrenildi. Öte yandan, Sude Nur Doğan'ın annesi, babası ve erkek kardeşinin de depremde hayatını kaybettiği belirtildi.

Adıyaman'da depremde kaybolan genç kızın cesedi enkaz altında bulundu
Kaynak: İHA
YORUMLAR (5)
  • süleyman hakan gökşen: devletimizin ne kadar titiz çalıştığı belli, aradan 4 ay geçmiş , kayıp olarak aranan kişinin cesedine tesadüfen ulaşılıyor ve bu bölge seçimlerde Tayyip Erdoğan dedi, sizin hiç mi tepkiniz yok, hiç mi düşünceniz yok, Allah sizi ıslah etsin... Cevap Yaz 57 53 Yayından Kaldır
  • mustafa kemal ünal: soylu diyordu ya tüm enkazlar kaldırıldı enkaz altında kimse kalmadı diye demek ki kayıp olanlarda enkazlarla birlikte kaldırıldı yada hala enkaz altındalar Cevap Yaz 22 8 Yayından Kaldır
  • Ahmet Kçk: 120 gun sonra bulunmasi da bir soru isareti allah yardim etsin Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
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Filistin Caddesi, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman depreminde kaybolan genç kızın cesedi enkaz altında bulundu - Son Dakika


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