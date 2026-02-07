Adıyaman Depreminde Kırmızı Bülten Kararı - Son Dakika
Adıyaman Depreminde Kırmızı Bülten Kararı

07.02.2026 09:53
Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 80 kişiye mezar olan Yukarı Şehir Kooperatif Evleri'nin davasında yakalama kararı bulunan sanık müteahhit Şükrü İşitmen ve oğlu Ahmet İşitmen hakkında "Kırmızı bülten" çıkarılmasına karar verdi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 80 kişiye mezar olan Yukarı Şehir Kooperatif Evleri'nin davasında yakalama kararı bulunan sanık müteahhit Şükrü İşitmen ve oğlu Ahmet İşitmen hakkında "Kırmızı bülten" çıkarılmasına karar verdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Adıyaman'ın Besni ilçesi 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'ndeki Yukarı Şehir Kooperatif Evleri'nde B Blok tamamen, D Blok ise kısmen yıkıldı. Enkazda çocukların da aralarında bulunduğu 80 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Besni Cumhuriyet Başsavcılığı, eski AK Parti Besni İlçe Yönetim Kurulu Üyesi müteahhit Şükrü İşitmen, İşitmen'in oğlu ve aynı zamanda müteahhit firma yetkilisi Ahmet İşitmen ile birlikte 13 sanık hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

"Samimi beyanlarıyla" tahliye edildi, adli kontrolü ihlal etti

Müteahhit Şükrü İşitmen, Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak 13 Şubat 2023 tarihinde tutuklandı. Besni Sulh Ceza Hakimliği, 12 Şubat 2024'te İşitmen'in "samimi beyanları" nedeniyle adli kontrol kararıyla tahliye edilmesine karar verdi.

Sanık İşitmen, Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 Ekim 2024'te görülen ilk duruşmaya katılmazken, duruşmada İşitmen hakkında yeniden tutuklama kararı verildi. Sanık İşitmen'in Mersin Tece Şehit Fırat Palamut Polis Merkez Amirliği'ne 23 Ekim 2024 tarihinden itibaren adli kontrolü şartına uymadığına ilişkin belgeye ulaşıldı.

Yaklaşık 475 gündür bulanamadı

Süreç içerisinde Şükrü İşitmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 2025 yılında görülen ikinci ve üçüncü duruşmalarda, depremde yakınlarını kaybedenler ve avukatlarının "Şükrü İşitmen hakkında kırmızı bülten çıkarılması" talebi reddedildi. Dördüncü duruşmada ise "Kırmızı bülten" talebinin celse arasında değerlendirilmesine karar verildi. İşitmen, yaklaşık 475 gündür bulunamadı.

Baba ve oğul için kırmızı bülten kararı

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, bu hafta için görülen beşinci duruşmada Şükrü İşitmen ve Ahmet İşitmen hakkında "Kırmızı bülten" çıkarılmasına karar verildi.

"Müteahhitlerin para hırsından dolayı binalar çökmektedir"

Ulaşılan duruşma zaptına göre; binanın enkazında öğretmen kızı ve 8 yaşındaki torununu kaybeden emekli öğretmen Davut Güler, "Müteahhitlerin para hırsından dolayı binalar çökmektedir. Deprem yönetmeliğine göre evler yapılmış olsaydı, bu binalar yıkılmazdı. Daireleri müştekiler Şükrü İşitmen'den aldığını beyan etmiştir. Bu şahıs suçsuzsa gelip teslim olsun. Biz, devletin ilgili kurumları tarafından bu şahsın bulunarak cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Binada eşi ve üç çocuğunu kaybedip enkazdan sağ kurtulan Hatice Elçi ise beyanında, "Sanık Şükrü İşitmen'in suçu yoksa neden kaçmaktadır? Biz sorumluların cezalandırılmasını talep ediyoruz. Şükrü İşitmen'in de yakalanmasını talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

Duruşma 29 Nisan'a ertelendi

Müşteki avukatları, "Sanık Şükrü ve Ahmet İşitmen hakkında celse arasında kırmızı bülten çıkarılıp çıkarılmayacağı hususu heyetiniz tarafından değerlendirilecekti. Ancak bu değerlendirmeyi dosyada göremiyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun dönüşünün beklenmesine, sanık Şükrü İşitmen ve Ahmet İşitmen hakkında çıkartılan yakalama emirlerinin devamına ve infazının beklenilmesine, sanıklar hakkında kırmızı bülten çıkartılmasına karar vererek duruşmayı 29 Nisan'a erteledi.

Öte yandan, Şükrü İşitmen ve Ahmet İşitmen, depremde 83 kişinin hayatını kaybettiği Üzümkent Sitesi davasından da yargılanıyor.

Kaynak: ANKA

