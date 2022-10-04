Adıyaman haberleri... Kıbrıs gazisi, Adıyaman'da toprağa verildi - Son Dakika
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Adıyaman haberleri... Kıbrıs gazisi, Adıyaman'da toprağa verildi

04.10.2022 14:43
Adıyaman haberleri... Kıbrıs gazisi, Adıyaman'da toprağa verildi

Gelen Adıyaman haberine göre ADIYAMAN'da, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Alptekin (69), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

ADIYAMAN'da, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Mehmet Alptekin (69), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs gazisi Mehmet Alptekin, gece saatlerinde yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedaviye alındığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 4 çocuk babası Alptekin için Adıyaman Merkez Mezarlık Camisi'nde askeri tören düzenlendi. Alptekin'in Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşındı. Törene Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Müftüsü Mehmet Taştan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Yasin Gündoğmuş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet Okutan, Kıbrıs gazileri ile Alptekin ailesi yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. İl Müftüsü Taştan'ın öğle vakti kıldırdığı namazın ardından Mehmet Alptekin'in cenazesi, şehitlikte toprağa verildi.


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Adıyaman'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı Adıyaman'da hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adıyaman haberleri... Kıbrıs gazisi, Adıyaman'da toprağa verildi - Son Dakika

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