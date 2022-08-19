Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika
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Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

19.08.2022 10:41
Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanmasıyla sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanmasıyla sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Narince köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Ş.(38) yönetimindeki LL 265 İC plakalı BMV marka otomobil kontrolden çıkmasıyla takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada sürücü Hüseyin Ş. ve araçta bulunan Emin Ş.(40), Emre Ş.(23), Ayşe Ş.(74) ve Ezgi Ş.(27) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı - Son Dakika

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