Son Dakika Haberleri: Adıyaman İstanbul'da Bulundu

Adıyaman İstanbul'da Bulundu

57 dakika önce

Fırıncı çırağı Seydi ortadan kayboldu (2)İSTANBUL'DA BULUNDUAdıyaman'ın Besni ilçesinde dün sabah ayrıldığı eve dönmeyerek kaybolan ve her yerde aranan Seydi Taşdemir, yapılan çalışma sonunda İstanbul'da bulundu.

Adıyaman İstanbul'da Bulundu, System.String[]
Fırıncı çırağı Seydi ortadan kayboldu (2)

İSTANBUL'DA BULUNDU

Adıyaman'ın Besni ilçesinde dün sabah ayrıldığı eve dönmeyerek kaybolan ve her yerde aranan Seydi Taşdemir, yapılan çalışma sonunda İstanbul'da bulundu.

Ailesinin kayıp başvurusunun ardından çalışma başlatan polis, Taşdemir'in resimlerini Türkiye genelindeki polis merkezlerine bildirdi. Yapılan çalışmalar sonunda Seydi Taşdemir, İstanbul Bayrampaşa'da polis ekipleri tarafından bulundu.

Bayrampaşa Çocuk Büro Amirliği ekipleri, Taşdemir'in bulunduğunu Besni Emniyet Müdürlüğüne bildirdikten sonra, ekipler kaybolan Seydi Taşdemir'in evine giderek çocuklarının bulunduğuna dair müjdeli haberi ulaştırdı. Aile fertleri aldıkları haberin ardından sevinç gözyaşı dökerek, polislere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 07:10 Kaynak: DHA

Sabah, Adıyaman, Besni, İstanbul, Güncel
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