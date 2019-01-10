Adıyaman İstanbul'da Bulundu

Fırıncı çırağı Seydi ortadan kayboldu (2)
İSTANBUL'DA BULUNDU Adıyaman
'ın Besni
ilçesinde dün sabah ayrıldığı eve dönmeyerek kaybolan ve her yerde aranan Seydi Taşdemir, yapılan çalışma sonunda İstanbul
'da bulundu.
Ailesinin kayıp başvurusunun ardından çalışma başlatan polis, Taşdemir'in resimlerini Türkiye
genelindeki polis merkezlerine bildirdi. Yapılan çalışmalar sonunda Seydi Taşdemir, İstanbul Bayrampaşa
'da polis ekipleri tarafından bulundu.
Bayrampaşa Çocuk Büro Amirliği
ekipleri, Taşdemir'in bulunduğunu Besni Emniyet Müdürlüğüne bildirdikten sonra, ekipler kaybolan Seydi Taşdemir'in evine giderek çocuklarının bulunduğuna dair müjdeli haberi ulaştırdı. Aile fertleri aldıkları haberin ardından sevinç gözyaşı dökerek, polislere teşekkür etti.