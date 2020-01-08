Adıyaman mahmut ve tevfik göksu'nun acı günü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adıyaman mahmut ve tevfik göksu'nun acı günü - Son Dakika

Adıyaman mahmut ve tevfik göksu'nun acı günü

6 saat önce

Mahmut ve Tevfik Göksu'nun acı günüTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi 22'nci dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun vefat eden anneleri Fatma Göksu, memleketi Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi.

Mahmut ve Tevfik Göksu'nun acı günü

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi 22'nci dönem AK Parti Adıyaman Milletvekili Mahmut Göksu ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun vefat eden anneleri Fatma Göksu, memleketi Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde toprağa verildi.

Yoğun bakımda tedavi görmekte olduğu Bağcılar Medipol Hastanesi'nde dün sabah hayatını kaybeden 85 yaşındaki Fatma Göksu'nun cenazesi Gölbaşı'na getirildi. Bu gün ikindi vakti Gölbaşı Günaydın Camii'nde oğlu Mahmut Göksu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Gölbaşı Gölkuzu Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazına; AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Batman Valisi Hulusi Şahin, Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Erdüger, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, İstanbul İlçe Belediye Başkanları, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mahmut ve Tevfik Göksu kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek taziyeleri kabul etti.

Adıyaman mahmut ve tevfik göksu'nun acı günü

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:55 Kaynak: DHA
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