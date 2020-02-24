Adıyaman SMMMO Başkanı Koca'da SGK Teşvik indirimi açıklaması - Son Dakika

Adıyaman Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Murat Koca, SGK teşvik indiriminin bildirgelerin onaylanacağı gün süre uzatıldığını ve bunun mali müşavirlere ikinci bir yük getireceğini kaydetti.



Son dakika açıklamalarını kabul etmediklerini ve bu açıklamaların mali müşavirlere ikinci bir yük getirdiğini dile getiren Başkan Murat Koca, Bakanlıkların son dakika uzatmaları son vermesi gerektiğini vurguladı.



Murat Koca, "Daha öncede muhtelif zamanlarda paylaştığımız üzere 6 puanlık SGK teşvik indiriminin 31.12.2019 tarihinde sona erdiği ancak söz konusu indirimin 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldığı, bildirgelerin verileceği son gün Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Ancak yaklaşık iki aydır TÜRMOB nezdindeki girişimlerimiz ve taleplerimizin 2 ay gibi bir süre bekletilip neden bildirgelerin onaylanacağı son gün uzatıldığı açıklanıyor? Bunun izahı yok. 51 ildeki işverenleri ilgilendiren böylesine önemli bir konuda biz mali müşavirlere ikinci bir yük getiren böylesine yaklaşımları kabul etmemiz mümkün değil.



İşverenlerimiz gecikme yaşamasın, ciddi cezalarla muhatap olmasın diye son gün sistemin tıkanma olasılığına karşı ayın 22'sine kadar bekleyip, yoğun bir tempoyla SGK bildirgelerini yapan meslektaşlarımız sürenin uzatıldığını Cumartesi gecesi saat 01: 30'dan itibaren sosyal medyadan öğreniyor ve Pazar günü de mesai yaparak iptal ve düzeltme bildirgelerini yapmak zorunda kalıyor. Bu konu bütün işverenleri ilgilendiriyor sadece biz mali müşavirleri değil. Hiç bir sivil toplum kuruluşundan, ne ticaret odasından, ne esnaf odalarından sürenin uzatılmasıyla ilgili ses çıkmazken bu konunun derdine yine biz Mali Müşavirler düşüyoruz. Ancak şu bilinmelidir ki artık Bakanlıklarda bir gelenek haline gelen bu son gün uzatımlarına bir son verilmelidir. Bizler zaten yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Bir de yaptığımız işleri tekrar etmek hele de bir güne sığdırmaya çalışmak gibi üstün bir gayret gösteriyoruz. Bu konuyu kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Özellikle vergisel ve SGK konularında toplumun genelini ilgilendiren konularda bakanlıkların son gün uzatma açıklaması geleneğini bırakıp, ülke gerçeklerine dönmelerini önemle tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde bir gün sistem çöker ve hepimiz altında kalırız" diye konuştu.



Koca ayrıca, Geri Katılım Kazanım Payının (GEKAP) bu haliyle uygulanmasının mümkün olmadığını da açıklamasında dikkat çekti. - ADIYAMAN