Adliye yanında 2 kişi silahla yaralandı - Son Dakika

Mersin'in Tarsus adliye binası yanında 2 kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, adliyede işlemlerini bitiren T.T. (41) aracına doğru giderken, daha önceden alacak verecek meselesi yüzünden kavga ettiği S.Ç. kişiyle karşılaştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Ç. adlı kişi üzerinde bulundurduğu silahla ateş etti.

T.T. adlı kişi bacağından ve karnından yaralanırken, A.F.S. bacağından yara aldı. S.Ç. olaydan sonra kaçtı.

Olay yerine gelen Ambulansla hastaneye kaldırılan T.T.'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, A.F.S. durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis şüpheli S.Ç. adlı şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - MERSİN