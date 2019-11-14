Adnan Oktar organize suç örgütü davası

Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgütün elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılandığı davanın 34. duruşması yapıldı.?

? İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince, Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 160'ı tutuklu 170 sanık ile avukatları katıldı. Bazı müştekiler ve avukatları da salonda hazır bulundu. ??

Duruşmada, örgüt karargahında nöbet tuttuğu, örgüt elebaşının talimatıyla silahlandığı, kurduğu şirket üzerinden örgüte "infak" adı altında finans sağladığı iddia edilen tutuklu sanık Mukbil Yalçın'ın savunması alındı.

"Muko" kod ismi kullandığı iddialarını reddeden Yalçın, "O benim dondurma şirketimin adıdır. Sayın Putin ve Madonna da dahil olmak üzere birçok ünlü isim dondurmamı yemiştir. Bu konuda mütevazi olamayacağım. Türkiye'nin en iyi dondurmasını yapıyorum. Gittiğim arkadaş ortamlarına da dondurma götürürüm. Arkadaşlarım da bunu bilir." dedi.

Yalçın, 1994 yılında J.N.T. ile evlendiğini, eşinin annesinin İtalyan olması nedeniyle kendisinin de İtalyan vatandaşlığı aldığını anlatarak, evliliğinin örgüt talimatıyla yapılmadığını söyledi.

İkametimde bulunan ruhsatlı av tüfeğinin kendisine ait olduğunu dile getiren Yalçın, "Bunu bir talimatla almadım. Gruptan bir süre ayrılıp, geri döndüğüm yalandır. Ayda bir kaç kez Dragos'a giderdim. Orada nöbet tutmadım, tutulduğunu da görmedim. Dondurma şirketimi babamın katkısıyla kurdum. Geliri ancak bana ve aileme yetmektedir. Bu kazancımla 'infak' yapmadım. Şirketimin kar ve zarar defterini heyetinize sunacağım." ifadelerini kullandı.

Yalçın, örgüte yönelik operasyon yapıldıktan sonra, Kandilli'deki evin bahçesinde bakılan kediler aç kalmasın diye bu adresine gittiğini savunarak, ilk operasyondan 3 ay sonra gözaltına alındığını anlattı.

El konulan şirketinin 17 yıldır faaliyet gösteren yasal yükümlülüklerini yerine getiren bir firma olduğunu ifade eden Yalçın, "Babam mal beyanında bulunan sayılı belediye başkanlarındandır. Babam ve annemin nezaketen yarısını benim üzerime yaptığı evler de dosyada şüpheli gösterilmiş." şeklinde konuştu.

Tutuklu sanıklardan Mehtap Şahin, Viyana'da doğduğunu, 2010 yılında A9 kanalının internet sitesine başvurduğunu, Adnan Oktar ile tanıştığını ve sonrasında yayınlara çıkmaya başladığını söyledi.

Şahin'e, babasının bir televizyon kanalında, "Kızım, bu olumsuz çirkin yuvadan çık" diye seslendiği konuşması izletilerek diyecekleri soruldu. Şahin, buna ilişkin yazılı olarak yanıt vereceğini ifade etti.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.