Adnan Oktar Suç Örgütü'ne ilişkin yeni bir iddianame hazırlandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adnan Oktar Suç Örgütü'ne ilişkin yeni bir iddianame hazırlandı - Son Dakika

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne ilişkin yeni bir iddianame hazırlandı

6 saat önce

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adnan Oktar Suç Örgütü'ne ilişkin yeni bir iddianame hazırlandı.

Adnan Oktar Suç Örgütü'ne ilişkin yeni bir iddianame hazırlandı, System.String[]

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Adnan Oktar Suç Örgütü'ne ilişkin yeni bir iddianame hazırlandı. 18 şüphelinin yer aldığı iddianamede, şüphelilerin şikayetçileri, şikayetlerinden vazgeçirmeye çalıştıkları kaydedildi.


Adnan Oktar Suç Örgütüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, itirafçı ve müşteki beyanları ile bazı dijital materyallerin çözümünün ardından Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli yer aldı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne birleştirme talebiyle gönderilen iddianamede, şüphelilerin Adnan Oktar davasında şikayetçi olan isimlere ulaşarak, şikayetlerinden vazgeçirmeye çalıştıkları kaydedildi.


İddianamede, bir kısım şüphelilerin, şikayetlerinden vazgeçirmeye çalıştıkları şikayetçileri ikna edememeleri ardından şikayetçiler hakkında karalama amaçlı karşı dosya hazırlayarak, baskı altına almayı planladıkları, bazı şüphelilerin ise sosyal medya hesaplarından sosyal medya ile basında çıkan örgüt davasına ilişkin propaganda amaçlı yazılar yazdıkları kaydedildi.


Tutuklu sanıklardan Mustafa Işık'ın Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunmasına karşın müştekileri tehdit yöntemiyle şikayetlerinden vazgeçirmek için zorladığının belirtildiği iddianamede, örgütün imamlarından Mehmet Alp Ünlü'nün müşteki Ö.M.'nin cep telefonuyla ilgili araştırma yaptırdığının tespit edildiği belirlendi. İddianamede, Ünlü'nün bir telekomünikasyon şirketinde çalışan şüpheli Nilüfer Ayır'ı arayarak müşteki Ö. M.'nin faturasını ödeyip ödemediğine, erotik sitelere girip girmediğine ilişkin bilgiler edinmeye çalıştığı ifade edildi.


İddianamede şüphelilerin, 'Nitelikli cinsel saldırı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak' ve 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Adnan Oktar, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:36 Kaynak: İHA
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