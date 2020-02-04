ADÜ'de doçentlik heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ADÜ'de doçentlik heyecanı - Son Dakika

ADÜ'de doçentlik heyecanı

6 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerinin doçentlik deneme dersleri, Rektörlük Senato Salonu'nda başladı.

ADÜ'de doçentlik heyecanı, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) görevde yükselmeleri gerçekleşecek olan öğretim üyelerinin doçentlik deneme dersleri, Rektörlük Senato Salonu'nda başladı.


ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in jüri başkanlığında gerçekleşen sunumlarda; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Aslıhan Büyüköztürk Karul jüri üyesi olarak yer aldı.


Doçentlik kadrosuna başvuran Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD Öğretim Üyesi Sibelnur Avcil, İç Hastalıkları ABD Öğretim Üyesi Özlem Oltulu, Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Öğretim Üyesi Emre Zafer, Tıbbi Patoloji ABD Öğretim Üyesi İbrahim Halil Erdoğdu ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi ABD Öğretim Üyesi Selvinaz Saçan jüri eşliğinde yapılan deneme derslerinin ardından doçentliğe yükselmeye hak kazandılar.


Öğretim üyeleri yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verirken, görevde yükselmeleri gerçekleşen öğretim üyelerini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, akademisyenlere cübbelerini giydirerek bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Rektör, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit olan babasının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü
Son Dakika: Van'da minibüsün üzerine çığ düştü Görüntüler İstanbul'dan! Uzakdoğu'dan gelen yolcular termal kamera ile tek tek incelendi Teröristler Afrin'de okul ve camiyi hedef aldı: 1 ölü, 7 yaralı

Son Dakika Haberleri
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 18:29:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ADÜ'de doçentlik heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]