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ADÜ Manga ile coştu

1 saat önce

Adnan Menderes Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı açılış konseri kapsamında Manga Grubu, ADÜPark'da sahne aldı.

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Adnan Menderes Üniversitesi 2019-2020 Akademik Yılı açılış konseri kapsamında Manga Grubu, ADÜPark'da sahne aldı.


Konser öncesi gerçekleşen ColorParty etkinliğinde gençler doyasıya eğlenirken, renkli etkinliğin ardından MC Aras Totales, DJ Umur Kaya ile Cheseebrothers şovlarıyla sahnede yerini aldı.


Yoğun bir katılımla gerçekleşen konserde, öğrenciler ve Aydın halkı doyasıya eğlenerek şarkılara eşlik etti. Öğrencilere, 2019-2020 Akademik Yılı'nın hayırlı uğurlu olmasını dileyerek başladığı konuşmasında Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, güzel ve enerji dolu bir başlangıç yaptıklarını söyleyerek bu temponun ve enerjinin tüm yıl devam etmesini diledi.


Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir Manga Grubunu öğrencilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Bizler sizleri evlatlarımız olarak görüyoruz. Manga grubunu çok sevdiğinizi bildiğimiz için onları söz verdiğimiz gibi sizlerle buluşturduk. Bu coşkulu performansları için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu enerji dolu atmosferin yıl boyunca derslerinize de yansımasını temenni ediyorum. Allah derslerinizde zihin açıklık versin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum" dedi.


Manga Grubu adına solistleri Ferman Akgül'e çiçeklerini ve üniversite hediyelerini veren Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ayrıca konserin düzenlenmesinde emeği geçen sponsor firmalara teşekkür belgelerini ve plaketlerini takdim etti. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Manga Grubu, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 12:35 Kaynak: İHA
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