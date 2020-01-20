ADÜ Rektörü Aldemir, sendika temsilcileri ile bir araya geldi - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, makamında sendika temsilcileri ile bir araya geldi.



Ziyarette, Türkiye Sağlık-Sen Aydın İl Başkanı Semih Durmuş, Türkiye Kamu-Sen Aydın İl Başkanı Ahmet Bozkurt, Türk Eğitim-Sen Aydın İl Başkanı Veli Yıldırım, Türk Büro-Sen Aydın İl Başkanı Mehmet Kamil Taşkır ve Türk Diyanet-Sen Aydın İl Başkanı Nadir Baylar bulundu.



Sendika temsilcilerinin her birinin şehrin dinamiği olan alanları temsil ettiğini belirten Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, kent üniversite bütünleşmesi adına, akademik ve toplumsal alanda gelişim için yürütülecek projeleri önemsediklerini ve söz konusu projelere destek vermeye hazır olduklarını belirtti.



Ülke gündemindeki konuların ve sendikal faaliyetlerin görüşüldüğü ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ile sona erdi. - AYDIN