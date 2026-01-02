ADÜ ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nden Protokol - Son Dakika
02.01.2026 17:00
ADÜ ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yurt binalarının tahsisi için protokol imzaladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İmza törenine, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Genel Sekreter V. Prof. Dr. Bertan Akyol ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe katıldı. İmzalanan protokol kapsamında; mülkiyeti Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğüne ait olan Aydın ili Nazilli ilçesinde yer alan taşınmaz üzerine, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilen 2 öğrenci bloğu ve 1 sosyal tesisten oluşan yurt binası, hizmet süresi boyunca Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsis edildi. İmzalanan protokolün her iki kurum adına hayırlı olmasını temenni eden Rektör Prof. Dr. Bülent Kent, söz konusu iş birliğinin öğrencilerin barınma imkanlarının geliştirilmesine ve üniversite-kamu iş birliklerinin güçlendirilmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

