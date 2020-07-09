Adviyye Gül İsmailoğlu, kalkışmanın 4'üncü yıl dönümünde vurulduğu yerde - Son Dakika

Adviyye Gül İsmailoğlu, kalkışmanın 4'üncü yıl dönümünde vurulduğu yerde

Adviyye Gül İsmailoğlu, kalkışmanın 4'üncü yıl dönümünde vurulduğu yerde 15 Temmuz'un 4'üncü yıl dönümünde genç gazi vurulduğu yere gitti 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında 14 yaşında olmasına rağmen gösterdiği büyük cesaretle çıktığı yolda yediği kurşunla gazi olan bugün 18 yaşındaki...

Adviyye Gül İsmailoğlu, kalkışmanın 4'üncü yıl dönümünde vurulduğu yerde

İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
Son Dakika: Galatasaray Kulübü'nden yeni yabancı kuralına tepki: Düzeltilmesi için girişimde bulunacağız
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor

15 Temmuz'un 4'üncü yıl dönümünde genç gazi vurulduğu yere gitti

İSTANBUL - 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında 14 yaşında olmasına rağmen gösterdiği büyük cesaretle çıktığı yolda yediği kurşunla gazi olan bugün 18 yaşındaki Adviyye Gül İsmailoğlu, kalkışmanın 4'üncü yıl dönümünde vurulduğu yere gitti. İsmailoğlu, "Elimden geldiğince 15 Temmuz'u unutturmamak için çabaladım. Buradan her geçtiğimde ben o geceyi tekrar hatırlıyorum" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında 14 yaşında olan Adviyye Gül İsmailoğlu, ailesiyle birlikte gittiği Saraçhane'de darbeciler tarafından G3 mermisiyle vurularak gazi olmuştu. Küçük yaşına rağmen gösterdiği büyük cesaretle çıktığı yolda, darbecilerin hedefi olarak gazi olan Adviyye, yaşananların üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen hala aynı hislerle o anları hatırladığını söyledi. Genç gazi, darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümüne günler kala Saraçhane'ye vurulduğu noktaya gitti. Annesiyle vurulduğu yerde bir süre oturan gazi İsmailoğlu, 15 Temmuz'un unutturulmaması gerektiğini belirtti. Gazi, İBB önündeki 15 Temmuz şehitlerinin isim ve fotoğraflarının yer aldığı panoyu da annesiyle inceledi. Bu yıl üniversite sınavına giren genç gazi, doktor olup Türkiye'ye hizmet etmek istediğini de ifade etti.

"Anneme sormuştum ölürsek şehit olur muyuz diye"

15 Temmuz gecesini hiçbir zaman unutmayacağını ve unutturmayacağını söyleyen gazi Adviyye Gül İsmailoğlu, "O gece Cumhurbaşkanımız çıkıp da halkı meydanlara davet ettiğini söyleyince biz de ailecek annem, babam, ablam ben abdestlerimizi aldık birbirimizle helalleştik, dışarı çıktık. Aslında amacımız Valiliğe gitmekti ama sonra burada asker kılığına girmiş hainlerin barikat kurduğunu gördük. Kendilerini aşmaya çalışan insanları ayaklarından vuruyorlardı. Normalde insan önünde birilerinin vurulduğunu görünce oradan kaçmak ister ama o gece Rabbim bize öyle bir güç vermişti ki o vatan sevgisi, iman gücüyle biz korkusuzca üstlerine yürümeye başladık. Çıkarken de bunun aslında bilincindeydik. Ben anneme sormuştum hatta orada bize bir şey olursa ölürsek şehit olur muyuz diye. Annem de biz oraya vatanımız için gidiyoruz vatan sevgisi de imandandır dedi. Bizim geri çekilmeyeceğimizi anladılar, tabiri caizse mermilerini yağmur gibi yağdırmaya başladılar. Mecburen geri çekilmek zorunda kaldık ama asla kaçmak yok. Benimde yanıma bir yaralı düştü, ona bakmak için refleks olarak ayağa kalktım. Sırtımda bir acı hissettim. İlk önce bizi plastik mermiyle vurmuş olabileceklerini düşünüyordum. Onun da ne olduğunu bilmiyordum ama G3 gibi bir mermiyle o kadar acımasız olabileceklerini düşünemiyordum" dedi.

"15 Temmuz'u unutturmamak için çabaladım"

Gazi olduğu yerden her geçtiğinde o anları yeniden yaşadığını ifade eden İsmailoğlu, "G3 mermisi sol kolumdan girmiş, kürek kemiğimin ucunu parçalamış, akciğerlerimin ikisine de hasar vermiş. Sırtımda da 15 santim çapında bir delik açarak dışarı çıkmış o yüzden de sırtımda hissetmişim. Ben hep de söylüyorum gazi olduğum için Rabbime binlerce defa şükürler olsun diyorum. Mahkemelerde hala utanmazca bizimle konuşabiliyorlardı. İnkar edebiliyorlardı, o zaman 14 yaşındaydım, siz daha 14 yaşında küçük bir kız çocuğuyla baş edemediniz bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşünüyorsunuz diye yüzlerine sordum. 15 Temmuz Türkiye için olduğu gibi benim için de bir milattı. 4 yılda çok farklılıklar, değişimler oldu benim için elimden geldiğince 15 Temmuz'u unutturmamak için çabaladım. Çünkü eğer unutursak tekrarlanırdı Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi. Buradan her geçtiğimde ben o geceyi tekrar hatırlıyorum. Her geçtiğim adımda oraya düşen bir şehit olduğunu biliyorum. Benim vurulduğum anı hatırlıyorum, vatandaşlar Kurtuluş Savaşı'nı tekrar verdi. Doktor olmak istiyorum inşallah üniversite sınavına da girdim, sonuçları bekliyorum" ifadelerini kullandı.

(HK- MB-ÖY-

Genç, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Adviyye Gül İsmailoğlu, kalkışmanın 4'üncü yıl dönümünde vurulduğu yerde - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:45 Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu 14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:32 Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:33 İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi 22:52 Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı 20:03 Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
16:41
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
16:19
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
16:05
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
15:02
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 17:25:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Adviyye Gül İsmailoğlu, kalkışmanın 4'üncü yıl dönümünde vurulduğu yerde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]