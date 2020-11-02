AFAD Başkanı Güllüoğlu, İdil'in 58 saat sonra enkazdan çıkarılmasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AFAD Başkanı Güllüoğlu, İdil'in 58 saat sonra enkazdan çıkarılmasını değerlendirdi Açıklaması

02.11.2020 02:19
AFAD Başkanı Güllüoğlu, İdil'in 58 saat sonra enkazdan çıkarılmasını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İzmir'deki depremin ardından 14 yaşındaki İdil Şirin'in enkazdan canlı çıkarılmasıyla çok mutlu bir ana tanıklık ettiklerini, enkazdaki bir vatandaşı daha canlı kurtarınca enkazdaki diğer vatandaşlar için umutlarının tazelendiğini söyledi.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, İzmir'deki depremin ardından 14 yaşındaki İdil Şirin'in enkazdan canlı çıkarılmasıyla çok mutlu bir ana tanıklık ettiklerini, enkazdaki bir vatandaşı daha canlı kurtarınca enkazdaki diğer vatandaşlar için umutlarının tazelendiğini söyledi.

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan 2 blok ve 28 daireli Emrah Apartmanı'nın enkazından yaklaşık 58 saat sonra ekiplerin çabasıyla çıkarılan İdil Şirin'in mucizevi kurtuluşu, arama kurtarma ekipleri için de motivasyon kaynağı oldu.

Kurtarma çalışmalarını Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri Alpay Özalan, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya ve DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız ile takip eden AFAD Başkanı Güllüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sevincini dile getirdi.

Zorlu bir dönemde olmalarına rağmen mutlu olduklarını kaydeden Güllüoğlu, çok güzel bir ana tanıklık ettiklerini dile getirdi.

Güllüoğlu, şöyle konuştu:

"58'inci saatte İdil'i çıkardık. Sağlıklı bir şekilde hastaneye uğurladık. Ailesi gördü, bizim açımızdan çok güzel bir andı. Burada arama kurtarma, itfaiye ve sivil toplum kuruluşu ekipleriyle beraber üzerinden 2,5 gün geçmiş bir enkazda canlıya ulaşmak bizim için çok gurur verici. Mutluluk verici bir ana şahitlik ettik hep beraber. Arama kurtarma çalışmalarımız 6 noktada 8 binada devam ediyor. Yine burada ulaşmayı umduğumuz, beklediklerimiz var. Diğer binalarda aradığımız vatandaşlarımız var. Bu saatte yeni bir vatandaşımıza canlı ulaşınca umutlarımız da tazeleniyor."

Güllüoğlu, binlerce arama kurtarma personelinin iki gündür çok yorulduğunu belirterek "Bir kişiyi bulunca, hepsinin enerjisi tazelenmiş oluyor." dedi.

Enkazlardaki çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirten Güllüoğlu, "Barınmayla alakalı çalışmalar da devam ediyor. Özellikle Bayraklı'da olmak üzere çadır çalışmaları devam ediyor. Çadır içi malzeme dağıtımları devam ediyor. Depremin etkisi ve deprem çalışmaları sadece arama kurtarmadan ibaret değil. Birçok bakanımız burada, onlarla beraber her gün koordinasyon çalışmamız devam ediyor." diye konuştu.

Güllüoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin, hasar tespit çalışmasına devam ettiğini belirterek "Bunların her biri önemli. Çünkü hasar tespit çalışmasını bekliyorsunuz, evinizin durumuna göre girip girmeyeceğiniz belli oluyor. İzmir'in yanındayız, ihtiyaçlar giderilinceye kadar da burada olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Güllüoğlu, İzmir, AFAD, İdil, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AFAD Başkanı Güllüoğlu, İdil'in 58 saat sonra enkazdan çıkarılmasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Türk basketbolunun efsane ismi Yalçın Granit, 88 yaşında hayatını kaybetti Kazayı unutup yolun ortasında tekme tokat kavga ettiler Sözde Dağlık Karabağ lideri Harutyunyan'ın hastanede tedavi edildiği görüntüler paylaşıldı İlham Aliyev: Türkiye'ye ait F-16'lar Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda yer almıyor Beşiktaş taraftarı, Adem Ljajic'e maç öncesindeki hareketleri nedeniyle tepki gösterdi Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 73'e yükseldi Son Dakika: Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'ın 'kalbi' Şuşa'yı güneyden kuşattı Damat, yol kenarında tekme tokat gelini dövdü! O anlar kamerada
Depremin ardından yıkılan Emrah Apartmanı'nda 56 saat sonra bir kız çocuğunun sesi duyuldu Depremin ardından yıkılan Emrah Apartmanı'nda 56 saat sonra bir kız çocuğunun sesi duyuldu         
23:40
Depremzedeler için dağıtılan yardımları büfesinde satan uyanık gözaltına alındı Depremzedeler için dağıtılan yardımları büfesinde satan uyanık gözaltına alındı         
22:46
Şehit kardeşi, kız isteme hazırlığındayken silahlı saldırıda öldürüldü Şehit kardeşi, kız isteme hazırlığındayken silahlı saldırıda öldürüldü         
22:31
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika: İzmir'de Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı Son Dakika: İzmir'de Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 3 kişinin cansız bedeni çıkarıldı         
20:04
Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi "Ağaçtan düştü" diyerek hastaneye getirdiler         
18:03
Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu Son Dakika: Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Harutyunyan'ın içinde bulunduğu askeri konvoy vuruldu         
16:54
TEOG Türkiye birincisinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı TEOG Türkiye birincisinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı         
15:38
CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok         
15:21
Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi Belçika'da bir öğretmen Hz. Muhammed hakkındaki müstehcen karikatürü öğrencilerine gösterdi         
14:18
Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı Fırsatçı her yerde aynı! Deprem sonrası İzmir'de ev kiraları arttı         
14:11
Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi Paşinyan'ı Azerbaycan yalanı da kurtarmadı! Rusya kapıyı gösterdi         
12:41
Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor Yarım kilosu 25 bin liralık bir altın bileziğe denk olan 'safran', çelik kasalarda saklanıyor         
11:59
Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş Suç makinesi 3 yıldır ikiz kardeşinin kimliğiyle gizlenmiş         
11:53
Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı Şizofren katil zanlısı, yaşlı adamın başını ve cinsel organını kesip okul bahçesine attı         
11:10
Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti         
08:12
Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar Aileleri enkaz altındaki vatandaşların TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan isteği kahretti: Kepçelerle kazmasınlar         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 02:29:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AFAD Başkanı Güllüoğlu, İdil'in 58 saat sonra enkazdan çıkarılmasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei