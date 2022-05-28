KASTAMONU - AFAD Başkanı Sezer, "Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor" etkinliğini ziyaret etti - Son Dakika
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KASTAMONU - AFAD Başkanı Sezer, "Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor" etkinliğini ziyaret etti

28.05.2022 20:40

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, "Bu yıl tatbikat yılı, Türkiye'nin her yerinde tatbikatlar gerçekleştiriyoruz.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, "Bu yıl tatbikat yılı, Türkiye'nin her yerinde tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 53 bin tatbikat yaptık." dedi.

AFAD tarafından Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'nda düzenlenen "Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor" etkinliği kapsamında gönüllülerin resim, fotoğraf ve kompozisyonlarından oluşan sergiyi ziyaret eden Sezer, görevlilerden bilgi aldı.

Sezer, gazetecilere, yaklaşık bir yıldır süren hazırlığın ardından üniversiteler arası, gençler arası ve gönüllüler arası birtakım etkinliklerin yer aldığı çalışmayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinlik kapsamında üç gün süren yarışma düzenlediklerini anlatan Sezer, "Bu yıl tatbikat yılı, Türkiye'nin her yerinde tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 53 bin tatbikat yaptık. Bir taraftan da gençlerimize üniversitelerde, liselerde, gönüllülerimiz arasında afet farkındalık eğitimi vermeye başlıyoruz." diye konuştu.

Etkinlik hakkında bilgi veren Sezer, şunları kaydetti:

"Üniversiteler arasında bu yıl Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımızın katkılarıyla yarışma programı düzenledik. 25 ilimizden 32 üniversitemiz var. Gençlerimiz için 5 parkurumuzdan oluşan doğada GPS ile arama kurtarmayı, tırmanışları içeren 5 parkurdan oluşan yarışmaları düzenliyoruz. Aynı zamanda liselerimiz arasında 7 bölgemizde illerimiz arasında kompozisyon, resim ve afet farkındalığını içeren yarışmalar düzenlendi. 650'ye yakın lise ve gönüllü öğrencilerimiz burada bulunuyor. Üniversiteleri ilk kez bu çerçevede bir araya getiriyoruz. İlk olmasına rağmen önemli katılım oldu. Akşam da iki güzide sanatçımız konser verecek. İnşallah gençlerimiz hem eğleniyor hem de eğitim alıyor."

Sezer, eğitimler bittikten sonra gönül rahatlığıyla 32 arama kurtarma birliğinin daha hazır olduğunu söyleyebileceklerine işaret ederek, gençlerin mezun olsalar bile bulundukları illerde etkinliklere kendileriyle devam edeceklerini kaydetti.

AFAD Başkanı Yunus Sezer, önümüzdeki yıl daha geniş katılımlı bir yarışma organize edeceklerini sözlerine ekledi.

KASTAMONU - AFAD Başkanı Sezer, Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor etkinliğini ziyaret etti
KASTAMONU - AFAD Başkanı Sezer, Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor etkinliğini ziyaret etti
KASTAMONU - AFAD Başkanı Sezer, Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor etkinliğini ziyaret etti
KASTAMONU - AFAD Başkanı Sezer, Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor etkinliğini ziyaret etti
KASTAMONU - AFAD Başkanı Sezer, Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor etkinliğini ziyaret etti
KASTAMONU - AFAD Başkanı Sezer, Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor etkinliğini ziyaret etti
KASTAMONU - AFAD Başkanı Sezer, Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor etkinliğini ziyaret etti
KASTAMONU - AFAD Başkanı Sezer, Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor etkinliğini ziyaret etti
KASTAMONU - AFAD Başkanı Sezer, Gençler ve Gönüllüler Yarışıyor etkinliğini ziyaret etti

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AFAD ilk kez düzenledi: Gençler ve gönüllüler yarışıyor AFAD ilk kez düzenledi: Gençler ve gönüllüler yarışıyor AFAD Başkanı Sezer: 'Şu ana kadar 53 bin tatbikat gerçekleştirdik' AFAD Başkanı Sezer: 'Şu ana kadar 53 bin tatbikat gerçekleştirdik'
Kaynak: AA

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