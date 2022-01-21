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AFAD soğuk havaya karşı uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın - Son Dakika

AFAD soğuk havaya karşı uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın

21.01.2022 12:22

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın bugünden itibaren yurt genelinde etkili olacağını bildirdi. Açıklamasında "Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı" ifadelerine yer veren AFAD, vatandaşları buzlanma, don ve çığ tehlikesine karşı uyardı.

Hafta başından beri kışın çetin yüzüyle mücadele eden Türkiye, yeni bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya... Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

PAZARTESİDEN İTİBAREN DAHA SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA DALGASI GELİYOR

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan yazılı açıklamada, pazartesi gününden itibaren ise Türkiye'nin, Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtilerek, "Tüm yurtta kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde yağışlara neden olacağı tahmin edilmektedir. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da perşembe gününe kadar zirai don tehlikesi bulunmamakta. Doğu kesimlerimizde kar örtüsü bulunan yüksek ve dik kesimlerde bu hafta beklenen kuvvetli ve yoğun kar yağışları ile birlikte çığ tehlikesi söz konusu. Aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışları, çığ tehlikesi ve zirai don için vatandaşlarımızın ve yetkililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmesi önem taşımaktadır. AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi, valilerimizin başkanlığında il afet ve acil durum yönetimi merkezleri ve ilgili kurum ve kuruluşlarımız, bu kapsamda tedbirlerini alarak gelişmeleri takip etmektedir" denildi.

AFAD'dan soğuk ve yağışlı havaya karşı vatandaşlara uyarı: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın

"ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARI ÇIKILMAMALI"

Vatandaşların buzlanma ve don tehlikesi ile çığ tehlikesine karşı alabileceği önlemler ise şöyle sıralandı:

"Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı. Dışarı çıkmadan önce hava tahmin raporları takip edilmeli. Devam eden bir tedavi ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız, durumlarını bağlı bulundukları illerdeki İl Sağlık Müdürlüğü ile sağlık kuruluşlarına bildirmeli. Çatılarda oluşan buz sarkıtlarından uzak durulmalı. Vücudu sıcak tutacak elbiseler tercih edilmeli. Kayarak düşme tehlikesine karşı yürürken eller cepte tutulmamalı. Küçük ve dengeli adımlarla yürünmeli. Tabanı kaygan olmayan ayakkabılar tercih edilmeli. Cep telefonları bataryası ve varsa mobil şarj ünitesinin şarjları dolu tutulmalı, radyo ve el feneri için yedek pil bulundurulmalı."

BAKAN SOYLU: 24 SAAT TEYAKKUZA GEÇİLDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün etkili olması beklenen yağışlarla ilgili son gelişmeleri paylaştı. Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ile ilgili tüm valiliklerin tekrar uyarıldığını belirterek, "Oluşabilecek olumsuzluklara karşı valiliklerimiz, il özel idareleri, AFAD, GAMER, 112 Acil Çağrı Merkezlerimiz, emniyet ve jandarma birimlerimiz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü ile koordineli şekilde 24 saat esasına göre teyakkuz haline geçirildi.

VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

Bimekanlar dahil kimsesiz ve yaşlılarımızın ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi, emniyet ve jandarma Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekiplerimizce sokak hayvanlarına her türlü mama desteği sağlanmaya devam edilmesi, tüm araçların, özellikle ağır vasıtalar başta olmak üzere kış lastiklerine dikkat edilmesi, kayan araçların yolları kapatmaması için derhal çekicilerle çekilmesi gibi birçok tedbir tekrar hatırlatılmıştır. Vatandaşlarımızdan ricamız; uyarılar, alınan tedbirler ve duyurular çerçevesinde dikkatli olmalarıdır" ifadelerini kullandı.

AFAD'dan soğuk ve yağışlı havaya karşı vatandaşlara uyarı: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın
AFAD'dan soğuk ve yağışlı havaya karşı vatandaşlara uyarı: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın
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Güneydoğu Anadolu, Balkanlar, AFAD, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: AFAD soğuk havaya karşı uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayın - Son Dakika
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