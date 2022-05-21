Afdp, Gıda Krizini Önlemek İçin 1,5 Milyar Dolarlık Tarımsal Üretim Destek Paketini Onayladı - Son Dakika
Üye Girişi

Afdp, Gıda Krizini Önlemek İçin 1,5 Milyar Dolarlık Tarımsal Üretim Destek Paketini Onayladı

21.05.2022 17:27
Afdp, Gıda Krizini Önlemek İçin 1,5 Milyar Dolarlık Tarımsal Üretim Destek Paketini Onayladı

LAGOS, 21 Mayıs (Xinhua) -- Afrika Kalkınma Bankası (AfDP), Afrika ülkelerinin adım adım yaklaşmakta olan gıda krizinin önüne geçmesine yardımcı olmak için 1,5 milyar ABD doları tutarında bir tarımsal üretim destek paketine onay verdiğini söyledi.

LAGOS, 21 Mayıs (Xinhua) -- Afrika Kalkınma Bankası (AfDP), Afrika ülkelerinin adım adım yaklaşmakta olan gıda krizinin önüne geçmesine yardımcı olmak için 1,5 milyar ABD doları tutarında bir tarımsal üretim destek paketine onay verdiğini söyledi. Banka, Xinhua'ya Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya- Ukrayna krizinin gıda ikmalini kesintiye uğratması nedeniyle Afrika'nın halen başta buğday, mısır ve soya fasulyesi olmak üzere en az 30 milyon ton gıda eksiğiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

AfDP, Afrikalı çiftçilerin gıda stoklarını artırmak için Mayıs ayında dikim mevsimi başlamadan önce acilen kaliteli tohum ve girdilere ihtiyaç duyduğunu söyledi. Banka'ya göre 1,5 milyar ABD doları tutarındaki Afrika acil durum gıda üretimi destek paketi, Afrika'da gıda eksiğini doldurmak için küçük toprak sahibi çiftçileri desteklemede benzeri görülmemiş ölçüde kapsamlı bir girişim. Banka, paketin 20 milyon Afrikalı küçük toprak sahibi çiftçiye sertifikalı tohum sağlayacağını, ayrıca tarımsal gübreye erişimlerini artıracağını ve gıda üretimlerini artırmalarına imkan vereceğini söyledi. AfDP başkanı Akinwumi Adesina, "Gıda yardımı Afrika'yı doyuramaz. Afrika'nın ihtiyacı olan şey, eline tabakla yemek verilmesi değil. Afrika'nın, yerel olarak üretilmiş bol ürünü hasat etmek için tohumun toprağa düşmesine ve hasat makinelerine ihtiyacı var. Afrika gururla karnını doyuracak, çünkü gıda dilenmenin onurlu bir tarafı yok" dedi.

YORUMLAR
500
Maymun çiçeği nedir, belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü bulaşır mı? Maymun çiçeği nedir, belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü bulaşır mı? 20 Mayıs 2022 Haberleri 20 Mayıs 2022 Haberleri
Kaynak: Xinhua

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afrika, Banka, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afdp, Gıda Krizini Önlemek İçin 1,5 Milyar Dolarlık Tarımsal Üretim Destek Paketini Onayladı - Son Dakika


Son Dakika
17:11 Mbappe herkesi ters köşe yaptı! Real Madrid Başkanı, son kararı soyunma odasında açıkladı
16:47 Erdoğan İsveç Başbakanı'nın ardından Finlandiya lideri ile görüştü!
16:43 Cem Yılmaz'ın 9 yaşındaki oğlundan Erşan Kuneri tavsiyesi: 18 yaşından küçükler izlemesin
16:40 Erdoğan, NATO üyeliklerine karşı çıktığı İsveç Başbakanı ile telefonda görüştü!
16:01 PSG'nin yıldızı Di Maria Juventus'a gidiyor
15:57 Çay zammı raflarda! İşte tiryakilerin dudaklarını uçuklatan o rakamlar: 1 kiloluk çay 74 TL
15:44 FOX TV, 'Selçuk Tepeli kovuldu' iddiasını yalanladı
15:39 Fenerbahçe'nin yeni hocasının alacağı maaş "vay be" dedirtti: Yıllık 7 milyon euro
15:32 Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: 11 ülkede 80 vaka
15:14 Dünyada doğurganlık hızı listesi değişti: Fransa ilk sırada, Türkiye üçüncü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 17:35:05. #1.11#
SON DAKİKA: Afdp, Gıda Krizini Önlemek İçin 1,5 Milyar Dolarlık Tarımsal Üretim Destek Paketini Onayladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement