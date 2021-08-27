TOKİ afet bölgelerinde çalışmalarını yürütüyor - Son Dakika

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) deprem, sel, heyelan ve yangın gibi afetlerden sonra evleri ve iş yerleri zarar gören bölgelerde çalışmalarını yürütürken, vatandaşlara destek olduğunu açıkladı.

Afetlerden sonra inşaat yapım işlerini yürüttüğünü duyuran Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), hak sahibi belirleme, borçlandırma veya afetzedelere sözleşme imzalatma gibi işlemlerin diğer ilgili kurumlar tarafından yerine getirildiğini açıkladı. Afet bölgelerinde konut projelerini bir bir hayata geçirmeye devam eden TOKİ, Elazığ ve Malatya'da yapımını tamamladığı deprem konutlarını çok kısa bir sürede teslim etti.

DERELİ VE DOĞANKENT'TE SONA GELİNDİ

Giresun'da yaşanan sel sonrası konut ve dükkanların inşasına hızla başlayan TOKİ, Dereli ve Doğankent'te projelerini bitirme aşamasına geldiğini açıkladı. Açıklamanın devamında, "İzmir depreminden etkilenen bölgelerde de inşa çalışmaları hızla devam ederken, Rize'de ölüm ve yıkımla sonuçlanan sel ve heyelanların ardından ilçe ve köylerde yeni konutların inşa çalışmalara başlandı. Bütün doğal afetlerde olduğu gibi yangından sonra da yaraların sarılması için yapım inşaatı sorumluluğu yerini getiriliyor. Bunun haricinde borçlandırma, sözleşme imzalatma ve hak sahibi belirleme gibi diğer işler ise sorumlu ilgili diğer kurumlar tarafından yerine getiriliyor" denildi.

1 YIL SONRA TESLİM ETMEYİ HEDEFLİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda afetler sonrası ilk saatlerde çalışmalarına hız veren, yanan bölgelerde evlerini kaybeden vatandaşlar için yöresel mimariye uygun, ahırı, deposu, bahçesi olan köy evleri projeleri hazırlayarak inşaatlara başlayan TOKİ, yapımına başlanan evlerin 1 yılda tamamlanarak vatandaşlara teslim etmeyi hedefliyor.