Son Dakika Haberleri: Afet İnan'ın kızından, annesinin kurduğu kütüphaneye ziyaret
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Afet İnan'ın kızından, annesinin kurduğu kütüphaneye ziyaret

43 dakika önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Prof. Dr. Afet İnan'ın kızı Arı İnan, annesi tarafından 1967 yılında anneannesi Şehzane Uzmay adına Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kurulan kütüphaneye ziyarette bulundu.

Afet İnan'ın kızından, annesinin kurduğu kütüphaneye ziyaret, System.String[]
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı Prof. Dr. Afet İnan'ın kızı Arı İnan, annesi tarafından 1967 yılında anneannesi Şehzane Uzmay adına Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kurulan kütüphaneye ziyarette bulundu.
Arı İnan ziyaretinde, kendisinin yazdığı " Enver Paşa'nın Özel Mektupları", "Tarihe Tanıklık Edenler", "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1923 Eskişehir ve İzmir Konuşmaları", "Düşünceleriyle Atatürk", "Son Osmanlı Afrika'sında Hayat" isimli kitaplarını kütüphaneye hediye etti.
İnan daha sonra İlçe Kaymakamı Mehmet Anıl Çolak, Belediye Başkanı Haydar Çorum, Emniyet Amiri Murat Öz, Jandarma Karakol Komutanı Üsteğmen Bilal Türkkan ve Kütüphane Müdürü Nilgün Kocabıyık ile birlikte anneannesi Şehzane Uzmay'ın kabrini ziyaret ederek çiçek bıraktı.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:04 Kaynak: AA
Mihalıççık, Eskişehir, Mustafa Kemal Atatürk, Afet İnan, Güncel
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