Katarlı yetkili ABD ve Taliban yetkilileriyle Afganistan'daki barış sürecini görüştü - Son Dakika

Katar Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele ve Ara Buluculuk Özel Temsilcisi Mutlak el-Kahtani, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ve Taliban müzakere heyeti başkanı Şeyh Abdulhakim Şeyh ile Afganistan'daki barış sürecini ele aldı.

Katar haber ajansı QNA'ya göre, Kahtani, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad ve Taliban müzakere heyeti başkanı Şeyh ile ayrı ayrı görüştü.

Görüşmelerde, Afganistan'daki barış süreci ve taraflar arasında Katar'ın başkenti Doha'da devam eden müzakereler ele alındı.

Taliban'ın Siyasi Sözcüsü Suheyl Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban ile Afgan hükümeti heyetleri arasındaki müzakerelerin üçüncü turunun dün Doha'da başladığını ve birkaç gün süreceğini söylemişti.

Taliban'la barış süreci

ABD ile Taliban arasında 29 Şubat 2020'de barış anlaşmasının imzalanmasının ardından geçen sene 12 Eylül'de Afganllar arası müzakerelere geçilmişti.

Doha'daki müzakerelerin açılış törenine ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, NATO ve Afganistan'daki ABD Kuvvetleri Komutanı General Austin Scott Miller ile Afgan hükümeti ve Taliban'ı temsil eden heyetler katılmıştı.

Müzakerelerin ikinci turu ise 7 Ocak 2021'de başlamış, ancak görüşmelerden gözle görülür bir sonuç çıkmamıştı.