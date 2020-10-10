Afgan şair, savaştan kaçarak sığındığı Türkiye'de ekmek satarak geçimini sağlıyor - Son Dakika

Afgan şair, savaştan kaçarak sığındığı Türkiye'de ekmek satarak geçimini sağlıyor

10.10.2020 11:32
Afgan şair, savaştan kaçarak sığındığı Türkiye'de ekmek satarak geçimini sağlıyor, System.String[]

Afganistan'da yaşanan savaş ve baskılardan kaçarak Ağrı'ya gelen Afgan şair ve ailesi, ekmek pişirip satarak geçimlerini sağlıyor.

Afganistan'da yaşanan savaş ve baskılardan kaçarak Ağrı'ya gelen Afgan şair ve ailesi, ekmek pişirip satarak geçimlerini sağlıyor.

2017 yılında Afganistan'da yaşanan savaş ve baskılara dayanamayarak bir gecede aldıkları karar ile Türkiye'ye gelen Afgan aile, Yavuz Mahallesi'nde oturdukları evin bahçesinde kurdukları tandırda el birliği ile pişirdikleri ekmekleri satarak yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

"Evde eşya olmadığı için kartonlarda yatıyorduk"

10 kişilik ailede Türkçe bilen tek kişi olan Lise öğrencisi Musa Tajik, Ağrı'ya geldikten sonra birçok sıkıntıyla karşı karşıya kaldıklarını anlattı. Dil bilmediklerinden dolayı iş konusunda ciddi sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Musa Tajik, kira karşılığında kaldıkları evin bahçesine tandır kurduklarını ve el birliği ile ekmek pişirip sattıklarını aktardı. Tajik, "Biz ilk olarak İran'a gittik. Afganistan ve Türkiye sınırı yoktu. Bu yüzden önce İran'a gittik. Daha sonra buraya geldik. Buraya ilk geldiğimiz zaman babam burada çobanlık yaptı. Bir yıl çalıştı. Daha sonra işveren bizim paramızın yarısını verdi yarısını vermedi. Sonra merkezde bir ev bulduk ve kiraladık. Eşya falan yoktu. Kartonların üzerinde yatıyorduk. Komşular falan eşya yardımı yaptılar. Daha sonra kendimiz yavaş yavaş eşya falan aldık" şeklinde konuştu.

"Savaş yüzünden başka ülkelere muhtacız"

Türkçe bilmedikleri için babası Abdulaziz Tajik ve abileri Nazullah ve Murtaza Tajik'in düzenli bir iş bulamadıklarını ifade eden Musa Tajik, "Biz burada ekmek pişirip satarak geçimimizi sağlıyoruz. Annem ve iki abim birlikte yapıyor. Babam ise götürüp satıyor. Günlük 200 tane ekmek pişiriyoruz, 20 paket marketlere götürüp bırakıyoruz. Geriye kalanları kendimiz satıyoruz. Babam şairdi normalde. Küçükken annesini kaybetti. Babası başka kadınla evlenince babam çok mağdur kalmış. Eğer Afganistan'da savaş olmasaydı bizim maddi durumumuz iyiydi. Ama savaş yüzünden başka ülkelere böyle muhtacız" dedi.

"Türkiye'den başka bir ülkeye gitmek istemiyoruz"

Bir akşam evlerine düzenlenen baskının ardından babası Abdulaziz Tajik'in kendilerini baskılardan kurtarmak için Türkiye'ye kaçma kararı aldığını ifade eden Musa Tajik, "Akşama doğruydu, birkaç kez talipler geldi. Ben ve abimi götürüp talip yapmak istediler. Babamda izin vermedi, bunlar okuyor dedi. Babama bıçakla saldırdılar. Babamı hastaneye götürdük. Daha sonra abimi aradı, annemi hemen getirmesini ve Türkiye'ye gideceğimizi söyledi. Her şey bir anda oldu. Eşyaları falan her şeyi bırakıp geldik. Sadece babamın kitaplarını şiir kitaplarını kurtarabildik. Türkiye'den başka bir ülkeye gitmek istemiyoruz. Burada kalmak istiyoruz. Burası Müslüman bir ülke, bizde Müslümanız" açıklamalarında bulundu. - AĞRI

Afgan şair, savaştan kaçarak sığındığı Türkiye'de ekmek satarak geçimini sağlıyor
Afgan şair, savaştan kaçarak sığındığı Türkiye'de ekmek satarak geçimini sağlıyor
Afgan şair, savaştan kaçarak sığındığı Türkiye'de ekmek satarak geçimini sağlıyor
Afgan şair, savaştan kaçarak sığındığı Türkiye'de ekmek satarak geçimini sağlıyor
Afgan şair, savaştan kaçarak sığındığı Türkiye'de ekmek satarak geçimini sağlıyor
Afgan şair, savaştan kaçarak sığındığı Türkiye'de ekmek satarak geçimini sağlıyor
Afgan şair, savaştan kaçarak sığındığı Türkiye'de ekmek satarak geçimini sağlıyor
Afgan şair, savaştan kaçarak sığındığı Türkiye'de ekmek satarak geçimini sağlıyor
Afgan şair, savaştan kaçarak sığındığı Türkiye'de ekmek satarak geçimini sağlıyor
Afgan şair, savaştan kaçarak sığındığı Türkiye'de ekmek satarak geçimini sağlıyor
Afgan şair, savaştan kaçarak sığındığı Türkiye'de ekmek satarak geçimini sağlıyor
Afgan şair, savaştan kaçarak sığındığı Türkiye'de ekmek satarak geçimini sağlıyor
Afgan şair, savaştan kaçarak sığındığı Türkiye'de ekmek satarak geçimini sağlıyor
Afgan şair, savaştan kaçarak sığındığı Türkiye'de ekmek satarak geçimini sağlıyor

Afganistan, Türkiye, Savaş, Afgan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Afgan şair, savaştan kaçarak sığındığı Türkiye'de ekmek satarak geçimini sağlıyor - Son Dakika

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