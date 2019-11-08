Son Dakika Haberleri: Afganistan'da 3 yargıç ve bir memur öldürüldü
Son Dakika Güncel Afganistan'da 3 yargıç ve bir memur öldürüldü

Afganistan'da 3 yargıç ve bir memur öldürüldü

6 saat önce

Afganistan'ın Logar vilayetinde 3'ü yargıç, biri memur olmak üzere 4 kişi, Taliban militanlarınca öldürüldü.

Afganistan'da 3 yargıç ve bir memur öldürüldü, System.String[]

Afganistan'ın Logar vilayetinde 3'ü yargıç, biri memur olmak üzere 4 kişi, Taliban militanlarınca öldürüldü.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, Pakiya vilayetindeki il mahkemesinde görevli 3 yargıç ve bir memurun, başkent Kabil'e giderken Logar vilayetinin Muhammed Aga ilçesinde Taliban tarafından araçlarından indirilerek kurşuna dizildiğini söyledi.

Rahimi, söz konusu kişilerin herhangi bir suçu bulunmadığı halde Taliban tarafından öldürüldüğünü belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Afganistan, Memur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih'te intihar eden 4 kardeşin arkadaşı, vasiyet üzerine cenazenin kendisine verilmesi için başvuru yaptı
Servis aracıyla Eylül'ün ölümüne neden olan şoför, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi 9 yaşındaki Eylül'ü okul bahçesinde servis aracıyla ezen sürücü tutuklandı Diyabakır babasını öldürüp, 3 saat başında bekledikten sonra polise teslim oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 16:57:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Afganistan'da 3 yargıç ve bir memur öldürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]