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Afganistan'da bomba yüklü araç patladı: En az 7 ölü
7 saat önce
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.
Hükümet sözcüsü, çarşamba günü İçişleri Bakanlığı binası önüne bir araç geldiğini ve bombalı düzeneği patlatarak eylemini gerçekleştirdiğini açıkladı. Olay yeri savaş alanına dönerken, Afganistan güvenlik güçleri cesetleri ambulansa taşıdı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:01
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