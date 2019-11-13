Son Dakika Haberleri: Afganistan'da bomba yüklü araç patladı: En az 7 ölü
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Afganistan'da bomba yüklü araç patladı: En az 7 ölü

7 saat önce

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da bomba yüklü araç patladı: En az 7 ölü, System.String[]

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.


Hükümet sözcüsü, çarşamba günü İçişleri Bakanlığı binası önüne bir araç geldiğini ve bombalı düzeneği patlatarak eylemini gerçekleştirdiğini açıkladı. Olay yeri savaş alanına dönerken, Afganistan güvenlik güçleri cesetleri ambulansa taşıdı.

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Afganistan, Kabil, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:01 
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