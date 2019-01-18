Son Dakika Haberleri: Afganistan'da Çığ Düştü: 8 Ölü

Afganistan'da Çığ Düştü: 8 Ölü

48 dakika önce

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde meydana gelen çığ felaketinde 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'da Çığ Düştü: 8 Ölü, System.String[]
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde meydana gelen çığ felaketinde 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Vahidullah Mayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Badahşan'ın Ragistan ilçesinin Zerendab köyünde birkaç gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düştüğünü belirtti.

Mayar, çığ düşmesi sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını söyledi.

Öte yandan Badahşan Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle Badahşan'ın 12 ilçesinin yolunun trafiğe kapandığını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:25 Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Afganistan, Güncel
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