Afganistan'da Çığ Düştü: 8 Ölü
48 dakika önce
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde meydana gelen çığ felaketinde 8 kişinin öldüğü bildirildi.
Afganistan
'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde meydana gelen çığ felaketinde 8 kişinin öldüğü bildirildi. Sağlık Bakanlığı
sözcüsü Vahidullah Mayar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Badahşan'ın Ragistan ilçesinin Zerendab köyünde birkaç gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle çığ düştüğünü belirtti.
Mayar, çığ düşmesi sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin de yaralandığını söyledi.
Öte yandan Badahşan Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle Badahşan'ın 12 ilçesinin yolunun trafiğe kapandığını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:25 Kaynak: AA
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